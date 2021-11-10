اتصالات حلب تكشف أسباب ضعف خدمة “النت”

حلب- معن الغادري

عزا المهندس فراس الجاسم رئيس دائرة التشغيل في فرع الشركة السورية للاتصالات بحلب أسباب ضعف شبكة الانترنت وتوقف الخدمة أحياناً إلى حدوث اعتداءات على الخط الرئيسي المغذي، أو التعرض للقطع نتيجة قيام بعض الجهات بأعمال الحفر والبناء دون التنسيق مع الفرع، ومن الأسباب أيضاً قِدَمُ الشبكة المكونة من الأسلاك النحاسية وتداخلات وتشابكات تمديد الخطوط ضمن الأبنية والمساكن.

ومن أسباب ضعف الخدمة -يضيف الجاسم- استهلاك الحزمة وكامل باقة الاشتراك الشهري قبل نهاية المدة مما يتسبّب في انخفاض السرعة إلى الحدّ الأدنى، مبيناً أن هناك مساعي مستمرة لتحسين أداء الخدمة على مستوى القطر من خلال زيادة الحزم الدولية المقوية للاتصالات والداعمة للخط الرئيسي المغذي من المصدر، واستخدام أهم التقنيات الحديثة والتنوع بالخدمة وزيادة السرعات وإجراء الصيانات الدورية لخطوط الشبكة، مشيراً إلى أن أي خلل يطرأ على الشبكة يتمّ معالجته فوراً من قبل ورشات فرع الشركة.

وفي السياق نفسه أشار مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بحلب المهندس محمد أنور رهوان إلى أن العمل مستمر وبوتيرة عالية لتخديم كافة مناطق المدينة والريف هاتفياً وبخدمة الانترنت IDSL ، وإعادة تأهيل وتجهيز المراكز الهاتفية التي تعرّضت للأضرار جراء الإرهاب، وذلك بهدف التوسع في تقديم خدمات الاتصالات في المدينة والريف على السواء، والنهوض بواقع هذا القطاع وفق المعايير العالمية. وأوضح رهوان أن فرع الشركة بحلب وضع 4 آلاف بوابة انترنت IDSL ووضعها بالخدمة في المحافظة، وتركيب 16 ألفاً و500 خط هاتفي منذ بداية العام وحتى الآن. كما تمّ تنفيذ مشروع تمديد كبل ضوئي لربط مراكز حلب الجديدة والاتحاد التعاوني السكني والشهباء والأشرفية والسليمانية والواحة، وماليا، ويتمّ العمل لتخديم أحياء الشهباء والفرقان وجمعية المهندسين ومنطقة العبارة ومحطة بغداد بالانترنت الأرضي وبسرعات مختلفة.

وبموازاة ذلك تمّ الانتهاء من مشروع توسيع شبكة القساطل وغرف التفتيش الرئيسية والفرعية في منطقة السليمانية .

وعلى مستوى الريف بيّن رهوان أنه تمّ مؤخراً إعادة ترميم وتأهيل مركز كفر داعل ووضعه في الخدمة مجدداً، إضافة إلى تأهيل مراكز جبرين والحاضر والزربة وجسر الحج والأشرفية وتل حديا، وتأهيل شبكات مناطق جبرين والوضيحي وعبطين وحيان وعندان وكفر داعل وخان العسل وكفر حمرة كتأهيل بناء ومركزي تل شغيب وتل حديا وتوسيع الشبكة الرئيسية في مركزي دير حافر وتل عرن .

بقيت الإشارة إلى أن نحو 25 مركزاً هاتفياً يخدم المحافظة حالياً و17 وحدة نفاذ ضوئية و3 محطات لاسلكية وأدخلت 4 آلاف بوابة انترنت في الخدمة خلال هذا العام و16 ألفاً و500 خط هاتفي وتبلغ سعة المقاسم الكلية /462550/ وعدد الخطوط الهاتفية المستثمرة /286780/ خطاً هاتفياً وعدد بوابات الانترنت المستثمرة نحو /172074/ بوابة انترنت كمزود تراسلي ومزود خاص.