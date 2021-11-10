المطران أفرام الثاني وبوغدانوف يبحثان الأوضاع في سورية والمنطقة

بحث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثاني مع المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الأوضاع في سورية والمنطقة.

وأشار أفرام الثاني إلى الأوضاع العصيبة الراهنة في المنطقة وخاصة في سورية والأزمات الكثيرة وتداعياتها على المواطنين ودعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى معرفة مصير مطراني حلب المخطوفين بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا ابراهيم مطران حلب للسريان الأرثوذكس اللذين تعرضا للخطف على أيدي التنظيمات الإرهابية.

من جانبه استعرض بوغدانوف الجهود التي تقوم بها روسيا في المنطقة وعزمها على مواصلة العمل في سبيل الوصول إلى الحلول المناسبة والشاملة للأزمات.