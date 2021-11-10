انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطب الأسنان في حلب

حلب – معن الغادري:

تحت شعار ( بالأمل نحيا و بالعمل والعلم نرتقي ) انطلقت اليوم في حلب فعاليات مؤتمر حلب العلمي لطب الاسنان، ويلقي عدد من المختصين وخبرات طب الأسنان محاضرات وأبحاث علمية حول أحدث طرق العلاج الذي وصل إليها طب الأسنان ، بالإضافة إلى تطبيقات عمليك والقيام بزيارة إلى جامعة حلب ومركز طب الأسنان في الجامعة .

وفي كلمة له أكد الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث أن انعقاد المؤتمر تحت شعار ( بالأمل نحيا و بالعمل والعلم نرتقي ) يشكل محطة مهمة لتطوير هذه المهنة من خلال تبادل الخبرات وتوسيع قاعدة البحث العلمي وتوفير مقومات العمل الطبي إلى جانب تطوير آليات العمل النقابي وبما يسعهم في تعزيز هذا القطاع الطبي .

ولفت منصور إلى أن سورية اليوم أكثر قوة ومنعة وهي تستعيد حضورها العربي والدولي وتواصل معركتها لتطهير كامل تراب الوطن من دنس الإرهاب على أيدي بواسل الجيش العربي السوري خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد .

من جانبه بين الدكتور زكريا الباشا نقيب أطباء الأسنان في سورية أن الأنشطة العلمية تتصدر أولويات عمل نقابة أطباء الأسنان وتقدم كل الدعم المطلوب لتطوير المهنة ، مشيراً إلى أن هذه المؤمرات تعزز الجانب العلمي والبحثي وتكسب الخبرة وتساعد على تطوير المهارات النظرية والعملية .

بدوره أشار نقيب أطباء الاسنان في حلب الدكتور سامي عكش الى أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات الحديثة في مهنة الطب وتحديث مهارات الطبيب وعمله في خدمة المرضى والمجتمع .

وعلى هامش المؤتمر افتتح المعرض التخصصي لطب الأسنان بمشاركة حوالي / 40/ شركة متخصصة في مجال علاج طب الأسنان وتجهيزاتها .

حضر أعمال المؤتمر الرفيق الدكتور ابراهيم الحديد أمين فرع جامعة حلب لحزب البعث والدكتورة فاديا ديب الأمين العام المنتخب لاتحاد منظمات أطباء الاسنان العرب ومعاون وزير التعليم العالي وعضوا قيادتي فرعي الحزب في المدينة والجامعة عبد الله حنيش ولؤي شاشاتي وعلاء الدين مؤذن رئيس المكتب المختص في مجلس المحافظة ومعنيون .