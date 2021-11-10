لأول مرة.. زراعة النخيل في الريف المحرر بالرقة

الرقة- حمود العجاج

شهد ريف الرقة الغربي المحرر (دبسي عفنان) لأول مرة زراعة مكثفة لأشجار النخيل بمشاركة فعاليات ومؤسسات متعددة.

واعتبر مدير البيئة بالرقة المهندس الزراعي طلال العيسى أن لزراعة أشجار النخيل أهمية خاصة كونها ملائمة للبيئة المحلية في المحافظة، مبيّناً أنه تمت زراعة نحو 100 شجرة نخيل في الساحات العامة، ومنصفات الشوارع، وباحات المدارس، وأطاريف المساحات الملاصقة للطرقات والشوارع العامة.

الجدير بالذكر أن حملة التشجير رافقتها حملات نظافة موسعة، وافتتاح معرض رسوم للأطفال، وتوجيه اهتماماتهم للتوعية البيئية، والحث على زراعة الأشجار، وإبعاد المخاطر عنها، وتوسيع إدراكهم نحو الطاقة المستدامة التي لا تنضب مع الاستخدام، لاسيما الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.