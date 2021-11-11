الحزب الشيوعي الصيني:  الرئيس شي جين بينغ واحد من أعظم قادة الأمة

أصدر الحزب الشيوعي الصيني قراراً يمجد الرئيس شي جين بينغ كواحد من أعظم قادة الأمة، مما يمهد الطريق لتمديد حكمه.

وقالت تقارير صحفية إن هذه الخطوة، التي تم الإشارة إليها في ملخص رسمي لاجتماع لمسؤولي الحزب الشيوعي، رفعت الزعيم شي إلى مكانة إلى جانب الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، مؤسس الحكم الشيوعي في البلاد، والرئيس الراحل دنغ شياو بينغ، كبير مهندسي انطلاقها الاقتصادي.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن اجتماعاً رفيع المستوى للحزب الشيوعي الصيني قد تبنى قراراً تاريخياً بشأن الإنجازات الرئيسية والتجربة التاريخية لمساعي الحزب على مدار 100 عام، وفقاً لبيان صدر اليوم الخميس.

وتمت مراجعة القرار وتبنيه خلال الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية الـ19 للحزب التي عقدت في بكين في الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني، بحسب بيان الجلسة.

وألقى شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خطاباً مهماً خلال الجلسة. واستمعت الجلسة إلى تقرير عمل قدمه شي نيابة عن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، وناقشته. كما شرح شي مشروع القرار خلال الجلسة. واستعرضت الجلسة ومررت قراراً بشأن عقد المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في النصف الثاني من عام 2022 في بكين.

في الأثناء، حذّر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، من عودة أجواء توتر تشبه الحرب الباردة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع استمرار تصاعد متزايد للخلافات خصوصاً حول تايوان.

ومع اقتراب قمّة افتراضية متوقعة مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع المقبل، أكّد شي جين بينغ، ضرورة عمل جميع الدول في المنطقة معاً على مواجهة التحديات المشتركة من وباء كوفيد-19 إلى التجارة مروراً بالتحرك من أجل المناخ.

وقال “شي” خلال مؤتمرٍ افتراضي على هامش قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) إنّ “محاولات رسم حدود عقائدية أو تشكيل مجموعات صغيرة على أساس جيوسياسي محكوم عليها بالفشل”.

وأضاف أنّه “لا يمكن ولا يجب أن تعود منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى مواجهات وانقسامات الحرب الباردة”.

وجاءت تصريحات “شي” بعد ساعات من الإعلان المفاجئ للولايات المتحدة والصين في قمة غلاسكو، مضاعفة جهودهما بشكل مشترك لمكافحة الاحتباس الحراري.

ولم يذكر الرئيس الصيني هذا الاتفاق لكنه أكّد أنّه “يمكننا جميعاً التزام طريق تنمية مستدامة مع انبعاثات منخفضة الكربون”. وقال: “معاً يمكننا تمهيد الطريق لمستقبل أكثر اخضراراً”.

وصرّح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنّ “الرئيسين الصيني والأميركي سيلتقيان قريباً بشكلٍ افتراضي”.

كما دعا الرئيس الصيني في خطابه الموجّه لرؤساء الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى بذل جهود مشتركة للاقتراب من تحقيق مناعة جماعية عبر جعل اللقاحات ضد كوفيد-19 في متناول البلدان المحرومة.

وقال إنّه “يجب أن نترجم الإجماع على أن اللقاحات هي منفعة عامة عالمية إلى إجراءات ملموسة لضمان توزيعها بأمانة وعدل”.

وأشار إلى أنّه “يتعين على الدول تكثيف التعاون في أبحاث اللقاحات وإنتاجها واختبارها والاعتراف المتبادل بها من أجل الخروج من ظل الوباء وتحقيق انتعاش اقتصادي مطرد بسرعة”.