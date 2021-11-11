السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي يعيش هاجس الخوف

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعيش القلق الوجودي من تطور محور المقاومة الذي انتصر على المخطط الأميركي التكفيري في المنطقة.

وقال السيد نصر الله في كلمة اليوم بذكرى يوم الشهيد إن من إنجازات الشهداء مواجهة المخطط الأميركي التكفيري في المنطقة الذي انتصرنا عليه مشيراً إلى أن العدو الإسرائيلي يعيش هاجس الخوف من تنامي قوة محور المقاومة.

وأوضح السيد نصر الله أن العدو الإسرائيلي يدرك قوة المقاومة وصدقها وأهمية عقولها الاستراتيجية لافتاً إلى أن “المناورات الإسرائيلية” المتكررة في شمال فلسطين المحتلة تعكس القلق الإسرائيلي من المقاومة لأنها إذا دخلت إلى شمال فلسطين والجليل فستكون لذلك تداعيات كبيرة جداً على كيان الاحتلال.

وحول الشأن اللبناني قال السيد نصر الله “إن لبنان يتعرض لضغوط منذ سنوات ولم نستطع حتى الآن تحريره من النفوذ والهيمنة الأميركيين” مؤكداً ضرورة رفض الإملاءات الخارجية وقيام دولة مركزية وعادلة لكل أبنائها يتساوى فيها مواطنوها وذات سيادة حقيقية.