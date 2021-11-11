تعادل مخيب لمنتخبنا الوطني لكرة القدم في التصفيات المونديالية

تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره العراقي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخبنا قدم واحدة من أسوء مبارياته في الآونة الأخيرة حيث غابت اللمحات الفنية والرسم الخططي والمبادرات الجماعية ، لمصلحة العشوائية والفردية والاعتماد على الكرات العالية كأسلوب لعب عقيم ، أضاع على منتخبنا فرصة تحقيق ثلاث نقاط أمام خصم ضعيف استفاد من سوء مستوى منتخبنا.

مجريات اللقاء شهدت سيطرة عراقية على الكرة وخاصة في الشوط الثاني، حيث تاه لاعبونا في الملعب ولم يتدخل الجهاز الفني ومدربنا نزار محروس بالطريقة الصحيحة لتكون التبديلات كلاسيكية وغير مؤثرة ، ولولا تألق حارس مرمانا خالد حجي عثمان لكانت النتيجة مختلفة بعد أن تصدى لثلاث أهداف محققة للعراقيين، منتخبنا ورغم رداءة الأداء تقدم اولا عبر عمر السومة في الدقيقة 79 عبر ضربة حرة نفذت سريعا لتصل للسومة الذي تكفل بوضعها في الشباك ، لكن لاعبينا لم يستطيعوا الحفاظ على التقدم ليحتسب حكم اللقاء البحريني نواف شكر الله ضربة جزاء بعدها بدقيقتين للمنتخب العراقي من خطأ غريب للاعب منتخبنا أحمد الأشقر ومنها سجل هدف التعادل.

بهذه النتيجة رفع منتخبنا رصيده إلى نقطتين لكنه استمر في المركز الأخير، علما أن بقية النتائج في المجموعة ساهمت بإبقاء حظوظ منتخبنا قائمة كون منتخب لبنان صاحب المركز الثالث المؤهل للملحق يمتلك خمس نقاط فقط.

يشار إلى أن منتخبنا سيخوض يوم الثلاثاء المقبل مباراة الجولة السادسة أمام نظيره الإيراني في العاصمة الأردنية عمّان، لكن قبل ذلك على الجهاز الفني تصحيح الأخطاء وتدارك الأمور خوفا من خسارة تنهي كل آمال التأهل.

” البعث”