تعاون سوري إماراتي لإنشاء محطة كهروضوئية في ريف دمشق

وقعت وزارة الكهرباء مع تجمع شركات إماراتية اليوم اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 300 ميغا واط في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.

وتنص الاتفاقية على إنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 300 ميغا واط “على أساس المفتاح باليد” مع تأمين التمويل اللازم للمشروع بنسبة 100 بالمئة عن طريق تسهيلات دفع “أقساط ربع سنوية لمدة عشر سنوات يتم دفعها بعد وضع كل قسم من أقسام المشروع بالخدمة” بمدة تنفيذ سنتين.

وحسب الاتفاقية يقسم مشروع انشاء المحطة إلى ستة أقسام كل واحد منها باستطاعة 50 ميغا واط وعدد اللواقط الكهروضوئية المستخدمة في المشروع 550524 لوحا باستطاعة 545 واط لكل لاقط وان الطاقة الكهربائية السنوية المتوقع إنتاجها تبلغ حوالي 500 مليون كيلو واط ساعي ويوفر المشروع من الوقود حوالي 125 ألف طن فيول في السنة أي بقيمة نحو 117 مليار ليرة وكمية من الكربون تصل إلى نحو 350 ألف طن.