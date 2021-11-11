ريابكوف: نشاط السفن الأمريكية في البحر الأسود لعب بالنار

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف نشاط السفن الأمريكية في البحر الأسود بأنه لعب بالنار ومحاولة لاختبار قوة روسيا.

وخلال حديث مع الصحفيين اليوم نقلته وكالة سبوتنيك تساءل ريابكوف عمّا تفعله السفن الأمريكية في البحر الأسود على بعد آلاف الأميال من قواعدها، مشيراً إلى أن “القول بأن هذا كله من أجل حرية الملاحة لا ينطلي على أحد لأنه لعب بالنار ومحاولة أخرى لاختبار قوّتنا”.

وأعرب عن قلق بلاده بشأن الوضع في البحر الأسود والاستفزازات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” في هذه المنطقة.

وكان الجيش الروسي أعلن أمس الأول أنه يراقب باستمرار التحركات الأمريكية في منطقة البحر الأسود ويتخذ الإجراءات المناسبة.

في سياق متصل، أعلن ريابكوف، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الذي حذر موسكو من تكرار أخطاء عام 2014، لا أساس لها، لأن موسكو لم ترتكب أخطاء آنذاك.

وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم الخميس: “لم أفهم ما هي الأخطاء التي ارتكبناها في عام 2014؟.. إن الأخطاء في تلك السنة ارتكبها الأشخاص الذين سمحوا بوقوع انقلاب دولة في أوكرانيا، بما في ذلك الإدارة الأمريكية آنذاك، وهي ليست غريبة في انتمائها الحزبي عمّن هم الآن في السلطة في واشنطن”.

وأضاف: إن إدارة واشنطن “كانت ولا تزال ترتكب العديد من الأخطاء، بما في ذلك فيما يخص التنمية، أو إذا تحدّثنا بدقة غياب أي استقرار نسبي على الأقل في العلاقات معنا، وهذا ما نستعدّ له”.

وتابع: “هذه هي الأخطاء الحقيقية، ويجب أن يصحّح الزملاء في واشنطن أخطاءهم”.

إلى ذلك أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن خطط الولايات المتحدة لتوريد أسلحة إلى كييف من شأنها أن تفاقم الوضع في جنوب شرق أوكرانيا.

وقال أنطونوف في تصريحات نشرت اليوم على صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا: “خطط إمداد نظام كييف بالأسلحة لن تؤدّي إلا إلى تفاقم الوضع في جنوب شرق أوكرانيا”.

ووصف ميثاق الشراكة الاستراتيجية الجديد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بأنه عبارة عن مجموعة من “الشعارات الضارة التي تهدف إلى تأجيج الوضع”.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت في وقت سابق: إن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي دفعت تكاليف تدريب النازيين الجدد في أوكرانيا بأموال دافعي الضرائب وهذا أمر غير مقبول وخطير جداً.

وفي شأن دولي آخر، جدّدت روسيا انتقادها لممارسات المحكمة الجنائية الدولية المبنية على ازدواجية المعايير وتسييس الملفات بما يخدم مصالح بعض الدول.

وقال الدبلوماسي الروسي سيرغي ليونيدتشينكو أثناء جلسة اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير المحكمة الجنائية الدولية أمس وفقاً لوكالة تاس: “موقف روسيا إزاء نشاطات المحكمة الجنائية الدولية معروف”، موضحاً أن هذه المحكمة “تواصل التفصيل المفتعل لأحكام نظام روما على مقاسات متطلبات هذا الوضع السياسي أو ذاك، الأمر الذي يشوّه فكرة القضاء الجنائي الدولي بعينها”.

وأشار إلى أن العالم لا يعرف سابقة لعبت المحكمة الجنائية الدولية فيها دوراً أسهم في “إرساء الاستقرار سواء في منع ارتكاب جرائم جديدة أم تسهيل عملية المصالحة الوطنية”.

ورأى أن الأجهزة القضائية في الدول قادرة على سوق المذنبين للعدالة بشكل فعّال وضمان نزاهة المحاكمات ومراعاة حقوق المتقاضين.

داخلياً، تحطّمت مروحية شمال منطقة كراسنويارسك في سيبيريا شرق روسيا ونجا طاقمها.

ونقلت وكالة تاس عن المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية قوله في بيان: “إن مروحية من طراز “مي8″ تحطّمت أثناء الهبوط ونجا طاقمها المكوّن من ثلاثة أشخاص”.