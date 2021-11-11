سورية تشارك في مؤتمر اليونسكو بباريس

تشارك سورية في أعمال الدورة الـ 41 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” التي انطلقت بباريس في الـ 9 من تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى الرابع والعشرين منه إلى جانب ممثلين عن 193 دولة عضو بالمنظمة.

ويناقش المؤتمر قضايا متعددة تهتم بالتربية وأهداف التنمية المستدامة بما فيها الهدف الرابع المتعلق بجودة التعليم والعلوم والذكاء الصنعي والتراث الثقافي المادي واللامادي.

وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور دارم طباع قال في كلمة له أمام المؤتمر: رغم كل الصعوبات التي فرضتها الحرب على سورية لم يتوقف التعليم فيها وان نحو 4 ملايين تلميذ وطالب يتابعون حالياً تعليمهم في 13 ألفاً و500 مدرسة مبينا ًأن الحكومة تعمل بالتعاون مع المجتمع الأهلي على ترميم المدارس التي دمرها الإرهاب.

وذكر طباع أن العملية التعليمية استمرت رغم تحديات الحرب الشرسة التي تعرضت لها البلاد أو خلال جائحة كورونا معبراً عن أمله بان تكون التجربة السورية محط اهتمام ودعم عالمي ليثبت المجتمع الدولي مصداقيته ورغبته الحقيقية في دعم التعليم.

ولفت الوزير طباع إلى أن مخرجات العملية التعليمية تظهر من خلال قصص النجاح التي يسجلها الطلاب السوريون في بلدانهم أو الدول التي يسافرون إليها.

ويضم الوفد السوري إلى باريس ممثلين عن وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والإعلام وسفيرة سورية في اليونسكو لمياء شكور.