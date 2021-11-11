عصر ثقافة التسلية

ناظم مهنا

يصف الروائي الألماني الشهير هيرمان هيسه في روايته الشهيرة “لعبة الكريات الزجاجية” التي استحق عليها جائزة نوبل العصر الحديث الذي تشهده أوروبا من الناحية الفكرية بـ “عصر محنة”. هذه الرواية التي تشكّل البناء الأكثر بروزاً وهندسة في روايات هذا الكاتب، لم تحظَ بشعبية كبيرة، وكثيرون من الروائيين العرب لم يقرؤوها، والبعض لم تعجبه ولم يكمل قراءتها! ويلخص هيسه هذه المحنة في: العزلة، والصراع، والتفتت، والسطحية.

وبمواجهة هذه المحنة يعمل نخبة من العلماء في الرياضيات والموسيقا والفنون، إلى إقامة مجتمع نخبوي في إقليم “كاستاليا” يتزعم المجتمع الكاستالي، ويجلس على قمة النظام الهرمي للإقليم “جوزيف كنشت” بطل الرواية الذي يبتكر لمجتمعه لعبة الكريات الزجاجية، للتسلية والترفيه من جهة وتوحيد شتات الفكر عند الصفوة التي تقود الإقليم من جهة ثانية. يعيش مجتمع كاستاليا في نظام صارم، بالغ الإتقان: “يشتغلون بالفكر ويخلصون له، لا تؤرقهم مشاكل اجتماعية ولا مالية ولا سياسية..” حتى يظنون أن مجتمعهم هو مجتمع الكمال والسعادة والنجاح! ويعتقد جوزيف كنشت أنه بلغ القمة بهذا النظام الذي ابتكره، وأن مجتمعه ينعم بسعادة المعرفة والتمتّع بالموسيقا والفن، وينسى العالم خارج حدود كاستاليا، يأتيهم من خارج الحدود من يذكرهم بأنهم يعيشون في وهم خادع، يقول لهم: بلينو ديزينوري، والأب ياكوبوس بقسوة: “أنتم هنا تلعبون لعبة الكريات الزجاجية، بينما يعيش الناس المساكين في الخارج في قذارة العالم، في الحياة الواقعية، ويؤدون الأعمال الواقعية! أنتم يا أهل كاستاليا علماء أفذاذ ومتخصّصون كبار في الجمال، تزنون وزن الحروف الساكنة في قصيدة قديمة، وتوجدون لذلك الوزن علاقة تربط بمسار الأفلاك! وهذا شيء بديع، ولكنه لا يزيد على أن يكون لعباً!”. وتسقط الغشاوة، ويكتشف الكاستاليون الثغرة الكبرى في نظامهم، وهي الحياة الواقعية، والنقص في معرفة ماهية الإنسان، وحين يقرّر كنشت أن يخرج خارج حدود مملكته إلى العالم الواقعي، حاملاً خبرته ومحاولاً تطبيقها هناك، إلا أنه يصطدم بجحيم الواقع، ويصاب بالخيبة، وينتهي غرقاً في بحيرة جليدية!.

وقبل أن أنهي الكلام عن الرواية، أعتقد أن محاولات تلخيص الروايات العظيمة فيه إخفاق وتجنٍّ، ولا يصلح لنقل مضمون أو جماليات الرواية.

تشير الرواية إلى ثلاث مراحل فكرية، أو عصور مرت بها أوروبا الحديثة، هي: القرن الثامن عشر، عصر ثقافة التسلية، عصر يقع في زمن ما بعد 2000م وهو الزمن الذي تجري فيه أحداث الرواية. أي حاضر الرواية هو المستقبل إذا عرفنا أن الرواية ظهرت عام 1943 أما لماذا القرن الثامن عشر؟ فهو على حدّ قول الدكتور مصطفى ماهر مترجم الرواية إلى العربية وواضع مقدمتها: القرن الثامن عشر هو القرن الذي اجتذب هيرمان هيسه، لأن هذا القرن كان يجمع بين حركة التنوير العقلية، وحركة الصوفية، وكانت وحدة الثقافة لا تزال قائمة، وكادت الموسيقا على يد باخ تصل إلى قمة لم تتمكّن من وصولها فيما تلا ذلك، وهيسه الصوفي كما الصينيين القدماء يرون أن تدهور الموسيقا علامة مؤكدة على تدهور الحكومة والدولة، والموسيقا هي تآخي العقلية مع الصوفية.

أما العصر الذي يطلق عليه هيسه: عصر صحافة التسلية، هو عصر الثورة التكنيكية، وعصر الحربين العظميين، يتميز بالسطحية، رغم أنه لم يكن مجرداً من الفكر، ولم يكن فقيراً إلى الفكر، لكنه لم يكن يعرف كيف يفيد من فكره أو لم يعرف السبيل إلى منح الفكر المكان والوظيفة المناسبين له في نظام الحياة والدولة. على ضوء ذلك، وفيما نشهده من صراع وتفتت وسطحية في عالمنا اليوم!.