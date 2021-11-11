لوكاشينكو: سنرد على أي عقوبات أوروبية جديدة

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده ستتخذ إجراءات جوابية رداً على أي عقوبات أوروبية جديدة محتملة مرتبطة بأزمة المهاجرين التي تتفاقم على الحدود بين بلاده وبولندا.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية العامة (بيلتا) عن لوكاشينكو قوله اليوم إن “بولندا تخيفنا بأنها ستغلق الحدود. تفضلوا أغلقوها: عدد أقل من الهاربين عندئذٍ سينتقل عبرها. لكن المسألة ليست في إغلاق الحدود”.

كما أضاف: “ماذا لو أغلقتم المعابر مع بيلاروسيا؟ لن يكون هناك معابر إلى أوكرانيا، الحدود الروسية مغلقة هناك”، موضحاً: “لا توجد طرق عبر دول البلطيق. إذا أغلقنا الحدود للبولنديين ، وعلى سبيل المثال، للألمان، ماذا سيحدث عندئذ؟ يجب ألا نتوقف عند أي شيء بينما نحن ندافع عن سيادتنا واستقلالنا”.

وأشار لوكاشينكو إلى أن خط أنابيب الغاز الروسي العابر للحدود “يامال-أوروبا” الذي يمر عبر بيلاروسيا ، زاد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة حجم إمدادات الغاز الذي يضخ عبره من روسيا إلى الغرب.

وتابع: “نحن نعطي أوروبا الدفء ، إلا أنها لا تزال تهددنا بأنها سوف تغلق الحدود. وماذا إذا قطعنا الغاز الطبيعي عنها؟”، قائلاً: “أود أن أوصي قيادة بولندا، ليتوانيا، وغيرها من القيادات الفاقدة للصواب أن تفكر قبل أن تتحدث”.

إلى ذلك، أشار الرئيس إلى أن وزارة الخارجية يجب أن تحذر الجميع في أوروبا ،من أنهم إذا فرضوا عقوبات إضافية “غير قابلة للهضم” و”غير مقبولة” بالنسبة لنبتسم ، يجب أن تلق رداً.

ونوه لوكاشينكو بأن كيفية الرد على أوروبا قد اتفق عليها في الحكومة قبل ستة أشهر

وكان وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أرجع في تصريح له اليوم سبب أزمة المهاجرين التي تشهدها الحدود البيلاروسية البولندية إلى السياسة الطائشة للاتحاد الأوروبى وقال: ما يحدث الآن على الحدود ليس خطأ بيلاروس بل نتيجة السياسة المتهورة للاتحاد الأوروبي المتعلقة بتدمير السيادة في عدد من البلدان ويتعلق بحقيقة أنهم قاموا بدعوة اللاجئين وأعلنوا أنهم مستعدون لإيوائهم”.

وفي السياق ذاته أكدت وزارة الدفاع في بيلاروس أن الجانب البولندي يقوم بحشد غير مسبوق للقوات العسكرية بالقرب من الحدود ووصفت هذه الإجراءات بالمبالغ فيها.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تسجل رد فعل غير ملائم على الإطلاق من قبل القيادة البولندية لحل الوضع مع المهاجرين والذي نشأ على الحدود البيلاروسية البولندية مضيفة بدلاً من الحوار واتخاذ التدابير الواقعية الفعالة لحل أزمة المهجرين فإن جيراننا يواصلون التعزيزات غير المسبوقة لقواتهم على حدود بيلاروس.

ونفت الوزارة الاتهامات التي لا أساس لها من قبل بولندا ضد القوات المسلحة البيلاروسية مشيرة إلى أن الإدارة العسكرية البيلاروسية ككل مجبرة على اتخاذ إجراءات استجابة مناسبة سواء بشكل مستقل أو في إطار الاتفاقات القائمة كما دعت وارسو الى وقف الهستيريا والعسكرة المسعورة واتباع طريق الحوار لحل جميع القضايا.