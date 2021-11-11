مايا محفوظ قوية الشخصية وتحب الظهور والسيطرة

تواصل الممثلة السورية مايا محفوظ تصوير مشاهدها في المسلسل الاجتماعي “عازفة الكمان”، إخراج عاطف كيوان قصة وسيناريو وحوار بسام جنيد وإنتاج شركة “بروكس برودكشن” للإنتاج الفني. وتؤدي في العمل دور زوجة المهندس المعماري كرم (وائل شرف) وتعتبر من الشخصيات الرئيسية في العمل.

تقول: “ألعب في المسلسل دور محامية تتصف بقوة الشخصية وحبّ الظهور والسيطرة، كما أنها متقلبة المزاج وتتعرّض للخيبة والخذلان، شخصيتي هي فتاة من أب إماراتي وأم سوريّة، عاشت طفولتها في سورية ثم انتقلت للعيش عند والدها في الإمارات”. وأكدت أن العمل تشويقي يحتوي مجموعة أحداث غامضة، يبدأ بقصة غريبة تحصل مع “كرم” بلقائه مع فتاة على الكورنيش، ليكتشف أنها مقتولة منذ ثلاث سنوات، وتدور سلسلة مشوّقة من الأحداث حتى يفرض المنطق نفسه في النهاية.

وعن تحضيراتها للفترة المقبلة قالت محفوظ: “أقوم حالياً بقراءة عشارية جديدة سيكون تصويرها في الإمارات، وهناك مسلسل كوميدي تقوم شركة الإنتاج حالياً بالتحضير له، وسيكون تصويره في الإمارات ولبنان وأوروبا بعد رمضان القادم”.

وفي سياق آخر شدّدت محفوظ على عشقها للتمثيل وإصرارها على بذل كل ما تستطيع لتصل إلى المستوى الذي تحلم به، موضحة أنها لا تغني ولا تملك هذه القدرة رغم حبها الكبير للموسيقى. واختتمت: “أتمنى أن ينجح مسلسل “عازفة الكمان” الذي يحمل كل مقومات النجاح، وأشكر الشركة المنتجة على إتاحة الفرصة لي والمخرج الأستاذ عاطف كيوان على ثقته، والنجم وائل شرف والنجمة الحبيبة أمل عرفة، وسندريلا الشاشة الفنانة القديرة مرح جبر، والفنان القدير حبيب غلوم على خلق أجواء الفرح والسعادة أثناء التصوير، والشكر لكل أسرة العمل”.