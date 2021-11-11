مملكة قطنا أكبر تل أثري وسط سورية

إلى الشمال الشرقي من مدينة حمص تنتصبُ مملكة قطنا التي كانت حاضرة بقوة منذ آلاف السنين على أكبر تل أثري وسط سورية، وتقع بالقرب من قرية المشرفة حالياً واكتشفت عام 1924 وتتربع على مساحة تقارب 1100 دونم، ويعود القصر المكتشف إلى عام 1600 قبل الميلاد، والمدافن الملكية تعتبر اكتشافاً مهماً، حيث عثرت البعثة الأثرية السورية عام 1992 المشكلة للتنقيب في الموقع على 2000 قطعة أثرية من الفخار والرخام والذهب والأحجار الكريمة والغرانيت المصري، إضافة إلى الكشف عن منشآت للتعدين وصناعة الفخاريات.

وتتميّز تلك المملكة القديمة بأهمية تاريخية خاصة بفضل موقعها الجغرافي المهمّ والزراعي أيضاً، كما أنها نقطة تقاطع بالغة الأهمية على الصعيد التجاري بالنسبة للطرق القديمة. وبيّنت المكتشفات والألواح المسمارية أن مملكة قطنا كانت لؤلؤة المنطقة الوسطى والشمال، حيث كانت صلة وصل مع تجار الشمال في مدينة دورا اوروبوس على الفرات وتجار الساحل السوري والبادية والساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومصر ومنطقة بحر ايجة والعراق، وطبعاً هذا المركز المهمّ الذي تبوأته مملكة قطنا أكسبها أهمية تجارية.

صديق محمد