هنادة الصباغ: “القبطان والفئران” تجربة جديدة مع شباب جدد

تُعتبر من أهم من يعمل في مسرح العرائس، ومع هذا نراها مقلّة في تقديم عروضها وهي التي لها تجارب سابقة في مجال مسرح العرائس حققت من خلالها نجاحاً كبيراً، وهي اليوم تستعد لتقديم عملها الجديد “القبطان والفئران” على مسرح القباني اعتباراً من يوم الجمعة. وتؤكد هنادة الصباغ كما صرّحت لـ”البعث” أن مسرح العرائس غنيّ بالخيال والدهشة، لذلك فإن أي عمل تقوم به تعتبره تجربة جديدة وتتعامل معه كمشروع لا يشبه ما سبق وقدمته لقناعتها أن الإنسان متجدّد، وكل تجربة تضيف وتعطي خبرة أكبر، مشيرة إلى أنها في “القبطان والفئران” استخدمت دمى الخيوط كنوع من أنواع مسرح العرائس ويُسمّى مسرح المارينيت، وهو لم يُستخدم سابقاً في بلدنا إلا في محاولات خجولة ونادرة، وهي تحاول من خلاله تدريب الممثلين على تحريك العرائس، خاصة وأن بعضهم يخوض هذه التجربة للمرة الأولى، وذلك لتوسيع دائرة المهتمين بهذا النوع من مسرح العرائس الذي يُعدّ من الأنواع الصعبة التي تحتاج لفصل حواس كامل، خاصة وأن الممثل ينقل إحساسه للدمية عبر الخيط، وهذا برأي الصباغ بحاجة إلى تمارين جسدية وتركيز عالٍ وفهم آلية تحريك هذا النوع من العرائس، مبينة أن “القبطان والفئران” تحمل صوراً بصرية غنية بالشكل واللون بشكل واقعي ودون إبهار بصري، وفيها نسج بين الواقع والخيال حيث نتسلل من خلاله إلى عالم الخيال والحكاية داخل الحكاية من خلال نص لا يحاكي الطفل بصورة مباشرة، وفيه المتعة والتشويق بمقدار ما فيه من التعليم وملامسة جانب مهمّ لدى الأطفال هو الفضول من خلال شخصيات العمل كشخصية الجد وهو القبطان المغامر صاحب الخيال الواسع الذي لم يتأقلم بعد مع فكرة تقاعده عن العمل، وقد أصبحت حياته هادئة بعدما كانت مغامرات وصخباً في عالم البحار، لكنه لم يستسلم لليأس ووظَّف مخزونه وخياله لكتابة القصص والحكايات للأطفال لتأخذهم إلى عالمه الخيالي.

الفن الراقي

وكمخرجة يسعد هنادة الصباغ خوض تجربة جديدة مع شباب جدد متحمسين للبحث والتجديد، وكان التحدي بالنسبة لها كيف تجذب انتباه الشباب الممثلين أو المهتمين بمسرح العرائس لهذا الفن الراقي وتعليمهم كيف يجب أن تكون علاقتهم بالدمية لمنحها الشعور والعاطفة، معبّرة عن سعادتها بأنها كسبت الرهان بتوسيع دائرة المهتمين والمتبنين لمسرح العرائس بعد أن أكدوا لها أنها نجحت في تغيير نظرتهم تجاه هذا المسرح، موضحة أن الدمية هي كتلة من المشاعر والأحاسيس عندما تصبح بيد ممثل بارع يملك من الحسّ والتركيز والقدرة على نقل مشاعره للدمية التي تعبّر عن مشاعرنا وأحاسيسنا، وحين نقتنع بذلك ندرك ماهية مسرح العرائس، منوهة بأنها استطاعت من خلال “القبطان والفئران” طرح مشروع وعمل جديد كخطوة أولى ليتبناه المخرجون العرائسيون المهتمون بمسرح الطفل وليتعاملوا مع شباب جدد متحمسين، ومع نوع دمى مختلف عن الأنواع السابقة التي كانوا يتعاملون معها، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تقديم المتعة والفائدة وتحسين النظرة المأخوذة مسبقاً عن مسرح العرائس بأنه للأطفال فقط، حيث نكتفي ببعض الألوان والاهتزاز البسيط للدمية، وهذا تعتبره الصباغ استسهالاً واستخفافاً بخيال الطفل الذي يفوق خيالنا.

مديرية المسارح الداعم الأكبر

وتؤكد هنادة الصباغ أنها تبحث دوماً عن الجديد والتغيير، وهي تدعم وتحترم أي تجربة جديدة لغيرتها الكبيرة على هذا الفن ورفضها للاستسهال، مؤكدة أن أي عرض مسرحي بحاجة لكثير من الوقت للتحضير، وهي تعتمد مبدأ النوعية وليس الكمية وتحب أن تطرح في كل عرض ما هو جديد لا يشبه السابق، لذلك تبيّن أنها لا تقدم على عمل إلا بعد دراسته دراسة كاملة، لذلك هي ومنذ ثلاث سنوات تقوم بالتحضير لعرض عرائسي للكبار وهو مازال قيد التحضير، موضحة أنها ومن خلال تحضيرها لعرض “القبطان والفئران” قامت بصناعة العرائس مرتين، مرة بطريقة واقعية مبسّطة من الورق والكرتون، ومرة كمرحلة تدريب على نوع الدمى، وقد استمرت ثلاثة أسابيع كتدريب على التكنيك قبل البدء بالتعامل مع الدمية كإحساس، في حين أن النص الذي كتبته صباغ قد أُنجز ضمن ورشة وجلسات وحوارات طويلة مع أصدقاء لهم باع طويل بمسرح العرائس كالأستاذ سامر الفقير وهو المؤلف والمخرج الموسيقي للعرض وقد كان بمثابة الدراماتورج له، وكذلك الفنانة رندا الشماس التي تهتمّ بالكلمة الموجهة للطفل وبأدقّ تفاصيل الدمية، إلى جانب قيام الصباغ بصناعة ماكيت من الكرتون للديكور ليتمّ من خلاله تشكيل حركة الدمية والارتفاعات المناسبة وحركة الممثل في الكواليس، مشيرة إلى أن فترة التحضير استغرقت ثمانية أشهر، وهذا يعني أن إنجازه تطلَّب منها تفرغاً تاماً، مع إشارتها إلى أنها اعتادت أن تحتفظ بعرائسها لأنها تُعدّ جزءاً منها، شاكرة وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى الداعم الأكبر لأي عمل تقوم به من خلال توفير الميزانية المطلوبة للعمل وتوفير الخدمات والعاملين والفنيين والتنسيق من الناحية الفنية والإدارية والإعلامية.

أمينة عباس