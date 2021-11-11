وزيرة التنمية الإدارية: مسابقة مركزية قريبة تؤمن نحو 100 ألف فرصة عمل

كشفت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف عن إعلان قريب لمسابقة مركزية تؤمن 100 ألف فرصة عمل في الجهات العامة بمختلف المحافظات.

وذكرت الوزيرة سفاف أن الوزارة أنهت اليوم إعداد قرار مشروع المسابقة المركزية التي سيعلن عنها قريباً بعد عرضه على رئاسة مجلس الوزراء خلال جلسته القادمة مشيرة إلى أن المسابقة تستهدف كل الفئات وفق آليات جديدة تعتمد الموثوقية حيث ستكون الاختبارات مؤتمتة بالكامل دون أي تدخل بشري في نتائجها.

وتراعي المسابقة حسب وزيرة التنمية الإدارية مختلف أنواع الشهادات والتحصيل العلمي بما فيها الشهادات والاختصاصات الجديدة التي طرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار سابقاً.

وبالنسبة للمسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية من غير العاملين في الدولة والراغبين بالتقدم إلى المسابقة بينت الوزيرة سفاف أنه بعد إجراء الاختبار لهم ستمنح درجة إضافية لكل متقدم عن كل سنة من سنوات خدمته حتى 10 سنوات كحد أقصى موضحة أن أجزاء السنة من الشهور والأيام التي قضاها المتقدم في خدمة العلم ستحسب لصالحه بغض النظر عن عددها.

ولفتت وزيرة التنمية الإدارية إلى أن انتقاء الناجحين لملء الشواغر الوظيفية يكون حسب النتيجة النهائية للاختبارات وفي حال تساوت النتائج يتم اختيار الأعلى معدلاً في الجامعة ثم الأقدم تخرجاً ثم الأكبر سناً.

وبينت أن نمط الاختبارات المقرر إجراؤها يغني عن المقابلة الشخصية وخاصة اختبارات الفئة الأولى والثانية التي تتضمن أسئلة تتعلق بالمهارات الشخصية والإدارية والمعارف العامة (كمعلومات القانون الإداري والإدارة العامة) إضافة إلى اللغة العربية والمعارف الحاسوبية لتحقيق الانسجام مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي مشيرة إلى أنه لا يوجد تحديد سقف لأعمار المتقدمين إلا إذا كانت الجهة العامة الراغبة بتعيينهم تطلب ذلك.