التصفيات اللاتينية للمونديال.. البرازيل قريبة من التأهل والأرجنتين تنتظر

تفتتح مساء اليوم الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر العام القادم، وقد تشهد هذه الجولة والتي تليها حسم منتخبين لتأهلهما، هما المتصدّر المنتخب البرازيلي (31 نقطة) ووصيفه المنتخب الأرجنتيني (25 نقطة)، وسيلاقي الأول نظيره الكولومبي، فيما يستعدّ رفاق ميسي لمواجهة الأوروغواي.

وستضمن البرازيل تأهلها في حال خروجها بنقطة أو ثلاث نقاط مقابل خسارة الأوروغواي أمام الأرجنتين غداً، أما إذا انتهت مباراة التانغو ومنافسه بالتعادل أو خسارتهم، فإن السيليساو ستبقى أمامه فرصة أخرى في حال حصده النقاط الست من المباراتين، علماً أن ذلك سيعني الفوز في الأرجنتين، حيث لم يتجرع فريق تيتي الخسارة في آخر زيارتين لهم إلى أرض الجيران (تعادل وانتصار).

أما الأرجنتين فيتوجب عليها الفوز في أرض الأوروغواي ثم على ضيفتها البرازيل، مع انتظار نتائج المباريات الأخرى، ففي حال تحقيقهم العلامة الكاملة والتقدم بأكثر من 12 نقطة عن صاحب المركز الخامس، سيضمن المنتخب الأرجنتيني رسمياً حضوره في نهائيات العام المقبل، وللتذكير لم تعرف الأرجنتين طعم الهزيمة في آخر ثلاث مواجهات لها أمام جارتها الأوروغواي (انتصاران وتعادل، في مونتيفيديو على وجه التحديد).

وتنافس كولومبيا التي تعادلت في آخر ثلاث مباريات على انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة مباشرة، حيث تحتلّ المركز الرابع برصيد 16 نقطة متفوقة على الأوروغواي بفارق الأهداف، ومتخلفة بفارق نقطة واحدة عن الإكوادور الثالثة.

وتعتبر المباراة الثانية بالنسبة لسواريز ورفاقه ثأرية بعدما سقطوا في الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة أمام الأرجنتين، ولن تكون مهمتها سهلة، ولاسيما بغياب هداف مانشستر يونايتد إدينسون كافاني المصاب، في حين ستكون مسؤولية تسجيل الأهداف على كاهل مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لويس سواريز.

هذا ويتأهل عن القارة اللاتينية أول أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ويخوض الخامس ملحقاً دولياً، لذا تأمل الإكوادور (12 نقطة) بتعزيز آمالها في بلوغ النهائيات، عندما تستضيف فنزويلا صاحبة المركز الأخير، ثم ستلعب مع تشيلي (نقطة 13)، ولم يعد أمام فنزويلا أي هامش للخطأ، فإن أرادت الحفاظ على بصيص من الأمل، سيتعيّن عليها الفوز على الإكوادور.

مباريات اليوم: الإكوادور– فنزويلا 11 مساءً.

مباريات الغد: باراغواي– تشيلي 1 صباحاً، البرازيل– كولومبيا 2.30 صباحاً، بيرو– بوليفيا 4 صباحاً.

مباريات السبت: الأوروغواي– الأرجنتين 1 صباحاً.

أرقام وإحصائيات

– حقّق منتخب السامبا 10 انتصارات من آخر 19 مباراة لعبها ضدّ المنتخب الكولومبي، فيما خسر مرة واحدة وكان التعادل في 8 مناسبات.

– في آخر 19 مواجهة جمعت المنتخبين الأرجنتيني والأوروغوياني، فاز رفاق ميسي 12 مرة وخسروا 4 مرات، وكان التعادل في 3 مواجهات.

– لم تحقق بوليفيا أي انتصار على البيرو منذ 32 سنة ضمن التصفيات المونديالية، ففي عام 1989، فازت بوليفيا بهدفين لهدف، وهذا هو واحد من الانتصارات الثلاثة الوحيدة التي أحرزتها بوليفيا خارج ديارها في المراحل التأهيلية.

– سيخوض الأرجنتيني جييرمو باروس سكيلوتو تجربته الأولى كمدرّب على صعيد المنتخبات الوطنية عندما يقود منتخب باراغواي، بعدما نجح كمدرّب للأندية، حيث حقّق مع نادي لانوس كأس سودأميريكانا 2013، ومع بوكا جونيورز درع الدوري الأرجنتيني مرتين في 2017 و2018، بعدما تُوّج معه بالعديد من الألقاب عندما كان لاعباً.