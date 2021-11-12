الكرملين: المزاعم عن نية روسيا غزو أوكرانيا باطلة ونتخذ ما يلزم لضمان أمن حدودنا

نفت روسيا صحة المزاعم عن تخطيطها لغزو أوكرانيا، مشددة على أنها لا تشكل خطرا على أحد لكنها تتخذ ما يلزم لضمان أمن حدودها.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة على خبر نشرتها وكالة “بلومبرغ” الأمريكية ومفاده أن الولايات المتحدة حذرت الاتحاد الأوروبي من خطط روسيا “غزو أوكرانيا”، بالقول: “مثل هذه العناوين ليس سوى تصعيد باطل وغير مبرر من حدة التوترات، ولا تشكل روسيا خطرا على أحد”.

وتابع: “هذا ليس أول تقرير وأول بيان تبدي فيه الولايات المتحدة قلقها إزاء تحركات قواتنا المسلحة داخل الأراضي الروسية، وأكدنا مرارا ردا على ذلك أنه يجب ألا تستدعي تنقلات قواتنا المسلحة داخل أراضينا قلقا لدى أحد”.

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن روسيا تتطور بطريقة خاصة بها وتتخذ عند الضرورة الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها، في حال رصدها تحركات استفزازية من قبل خصومها قربها.

وأوضح بيسكوف أنه يقصد بالخصوم دول حلف الناتو، مشيرا إلى أنها تمارس أنشطة مكثفة على مقربة مباشرة من الحدود الروسية.

وأكد المتحدث تكثيف “الأعمال الاستفزازية” هذه، لافتا إلى ممارسة الناتو أنشطة استطلاع جوية في البحر الأسود، وقال إنه ليس بإمكان موسكو تجاهل ذلك بل ينبغي لها توخي الحيطة.

وتابع: “هؤلاء ليسوا أصداء لنا والحديث لا يدور عن تحليقات طائرات حلفائنا البيلاروسيين بل عن طائرات من يعلن التصدي لروسيا هدفا له ويصف روسيا عدوا”.