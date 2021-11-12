سيدات سلتنا في المركز الخامس للبطولة الآسيوية

حقّق منتخبنا الوطني للسيدات بكرة السلة المركز الخامس في بطولة آسيا المستوى (ب) المقامة في الأردن بفوزه على منتخب إيران بفارق خمس نقاط (٦٣-٥٨) في المباراة الترتيبية على المركزين الخامس والسادس.

منتخبنا نجح في التفوق على نفسه وتحويل تأخره بالربعين الأول والثاني إلى فوز مستحق في نهاية المباراة، الربع الأول تأخرت فيه لاعبات منتخبنا بالدخول في الأجواء، ولم يستطعن سوى تسجيل سبع نقاط، في حين سجل منتخب إيران ١٧ نقطة، وفي الثاني تحسّن أداء منتخبنا نسبياً، لكن اللاعبات ارتكبن الكثير من الأخطاء، ورغم ذلك نجحن في تقليص الفارق والفوز بالربع (١٧-١٣) ومع نهاية النصف الأول تقدّمت إيران بنتيجة (٣٠-٢٣)، في الربع الثالث نجحت لاعبات منتخبنا في إغلاق المنطقة الدفاعية والتسجيل من الهجوم السريع لينتهي الربع لمنتخبنا (٢٣-١٤)، وفي الرابع تكافأ الأداء ورغم خروج سيدرا سليمان للإصابة إلا أن الربع انتهى لمنتخبنا (١٧-١٦) والمباراة (٦٣-٥٨) لتحقق سيداتنا المركز الخامس.