5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

يواصل خمسة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة وفا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قولها في بيان اليوم إن الأسرى المضربين هم كايد الفسفوس المضرب منذ 121 يوماً وعلاء الأعرج 97 يوماً وهشام أبو هواش 88 يوما ولؤي الأشقر 33 يوماً وعياد الهريمي 51 يوماً.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسرى الخمسة يعانون أوضاعاً صحية صعبة للغاية وخاصة الأسير الفسفوس الذي يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع وعدم انتظام في دقات القلب وانخفاض في ضغط الدم وفي نسبة السوائل بجسمه الأمر الذي يجعله عرضة لانتكاسة صحية مفاجئة قد تهدد حياته.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى الخمسة وإنقاذ حياتهم.

وكان الأسير مقداد القواسمة أنهى أمس إضرابه الذي استمر 113 يوماً حيث ستفرج عنه سلطات الاحتلال في شهر شباط المقبل.