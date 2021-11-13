(اكسبو دبي 2020) يحتفي الأحد  باليوم الوطني لسورية

يحتفي معرض (اكسبو دبي 2020) بالجناح السوري ضمن ما يعرف بالأيام الوطنية للدول المشاركة بالمعرض يوم غد الأحد عبر إقامة مجموعة متعددة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي أعد لها فريق الجناح السوري في إكسبو دبي بالتعاون مع السفارة السورية والأمانة السورية للتنمية.

وأشار سفير سورية لدى دولة الإمارات والمفوض العام لجناح سورية الدكتور غسان عباس في تصريح لـ سانا إلى أن حفل اليوم الوطني يبدأ باجتماع في جناح القيادة لمعرض اكسبو بين الوفدين الرسميين السوري والإماراتي المشاركين في هذا النشاط ثم يتجه الوفدان إلى ساحة الوصل لرفع العلم الوطني السوري وعزف النشيد الوطني للبلدين ومن ثم تبادل الكلمات لرؤساء الوفود وبعدها يبدأ عرض فني وزيارة للجناح السوري والاماراتي ويتخلل ذلك اجتماعات للوفود الرسمية تليها إحاطة تجارية.

وذكر السفير عباس أنه تمت دعوة المتخصصين وممثلين عن غرف التجارة والصناعة السورية والإماراتية لحضور اجتماع إحاطة الأعمال المخصص لعرض الفرص الاقتصادية التي تقدمها سورية للمستثمرين والذي يعقد تحت عنوان (سورية .. بوابة العبور للعالم).

ويتضمن الاحتفال باليوم الوطني لسورية وفق السفير عباس فعاليات ثقافية وفنية تعبر عن غنى التراث والثقافة السورية مثل أداء حي لفن الخط العربي طيلة يوم الاحتفال وعرض موسيقي تحت اسم “فيوجن” مستوحى من الشعر الصوفي والتراث السوري إضافة إلى حفل تذوق لحرفة صناعة البوظة التقليدية السورية ومسير وطني وعروض موسيقية في الساحات العامة والحدائق وتقديم لفرق موسيقية وعرض انتاج مرئي.

وذكر السفير عباس أن اليوم الوطني السوري سيختتم بحفل تحية لروح الفنان الكبير صباح فخري يحييه الفنان محمد خيري للاحتفاء بفن القدود الحلبية المرشح للتسجيل على قوائم اليونيسكو للتراث الإنساني.

ويشارك وفد سوري في هذا اليوم الوطني يترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ويضم معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان ومعاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج إضافة إلى السفير عباس وقنصل سورية العام في دبي كنان زهر الدين وفارس كلاس من الأمانة السورية للتنمية والمهندس خالد الشمعة مدير الجناح.