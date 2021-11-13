الأردن تؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وقال الصفدي في مقابلة تلفزيونية أمس إن “الجميع متفق على أن حل الأزمة في سورية يجب أن يكون سياسياً وفق القرار 2254 وهو ما نعمل بالتنسيق مع الجميع من أجله”.

ولفت الصفدي إلى أهمية تواجد دور عربي جماعي في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يسهم في استقرار سورية والمنطقة برمتها.

ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في كانون الأول عام 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.