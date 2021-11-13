روسيا: نشاط أمريكا والناتو بمنطقة البحر الأسود تهديد للأمن الإقليمي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة إجراء حلف شمال الأطلسي مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود.

وقال بوتين في حوار مع قناة (روسيا 24) نشر اليوم “تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها في ناتو مناورات غير مقررة في حوض البحر الأسود وذلك ليس فقط بتشكيل مجموعة سفن قوية إلى حد كبير بل وباستخدام الطيران ومنها الطيران الاستراتيجي ما يمثل تحدياً خطيراً لنا”.

ولفت بوتين إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت اقتراحاً لإجراء موسكو مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها معرباً عن اعتقاده أن هذا الأسلوب “غير مناسب ولا داعي لتصعيد التوترات أكثر هناك”.

وأوضح بوتين أن هذه المناورات تأتي في وقت تنشر فيه وسائل إعلام غربية مزاعم متعددة عن نية روسيا “غزو أوكرانيا عسكرياً” مشدداً على بطلان هذه الادعاءات.

في الأثناء، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن النشاط العسكري العدواني للولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخرى في منطقة البحر الأسود يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم نقلته سبوتنيك إن الولايات المتحدة ودول (ناتو) نقلت أنشطتها إلى شمال غرب البحر الأسود وهذا النشاط العدواني يمثل تهديداً للأمن الإقليمي.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد طائرات استطلاع أميركية في منطقة البحر الأسود ومرافقة 4 طائرات للناتو فوقه خلال الساعات الماضية.