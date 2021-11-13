سورية واليونسكو.. اتفاق على التعاون في تعليم الذكاء الصنعي ودعم مراكز التميز

التقى الوفد السوري المشارك في أعمال الدورة الـ 41 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) مساعدة المدير العام للمنظمة لشؤون العلوم شاميلا نيربودويل وتم الاتفاق على التعاون في مجال تطوير تعليم الذكاء الصنعي ودعم مراكز التميز وخاصة في مجال الرياضيات والروبوت والفيزياء إلى جانب تحسين تعلم العلوم باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وفي السياق نفسه ناقش الوفد السوري الذي يترأسه وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور دارم طباع خلال اجتماعه مع مساعد المدير العام لليونسكو لشؤون الثقافة ارنستو أورتون تأمين الدعم الدولي اللازم لإعادة تأهيل المناطق الأثرية وإعادة الآثار المسروقة والاهتمام بالتراث اللامادي.

كما شملت اللقاءات التي أجراها الوفد السوري اجتماعاً مع وزير الثقافة والشباب والرياضة الموريتاني المختار ولد داهي الذي أشاد بسورية ومواقفها واهتمامها بالتربية والثقافة والعلوم وآخر مع وزيرة التربية الفنزويلية بليتسا سانتايلا التي أكدت اهتمام بلادها ووقوفها إلى جانب سورية.

يشار إلى أن الدورة الـ 41 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) انطلقت بباريس في الـ 9 من تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى الرابع والعشرين منه وتشارك بها سورية إلى جانب ممثلين عن 193 دولة عضوا بالمنظمة وتناقش قضايا متعددة تهتم بالتربية وأهداف التنمية المستدامة بما فيها الهدف الرابع المتعلق بجودة التعليم والعلوم والذكاء الصنعي والتراث الثقافي المادي واللامادي.

ويضم الوفد السوري إلى باريس ممثلين عن وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والإعلام وسفيرة سورية في اليونسكو لمياء شكور.