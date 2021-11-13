في مؤتمر نادي الكرامة…حضور خجول وثلاثة أعضاء جدد في الإدارة

انتظر محبو نادي الكرامة مؤتمره السنوي عله يخرج بمقرارات تفيد مسيرة ألعابه ، لكن الحضور الخجول بطروحاتهم التي لم تلبِ الطموحات وضع المؤتمر على المحك، فبعد أن أشار الرفيق مفيد مسوح عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حمص إلى ضرورة دعم النادي ليعود كما عهده عشاقه كبيراً ، جاءت كلمة رئيس النادي سامر الشعار التي فتحت باب النقاش والمداخلات لعدد من مدربي وكوادر النادي ومن بعض المحبين على قلتهم ، حيث ركزت معظمها على الملاعب التدريبية والصالات الرياضية التي يفتقدها النادي وضرورة وجودها ، كما تطرق بعضها إلى المشكلة المادية التي يقبع النادي في ظلها الثقيل جراء رحيل ثلاثة داعمين من إدارته إضافة لعدم وجود واردات مالية استثمارية تستطيع تغطية النفقات الباهظة لكرتي القدم والسلة وباقي الألعاب.

ردود رئيس النادي جاءت مغلفة بوعود تذليل كل الصعوبات التي تعترض مسيرة النادي في المرحلة المقبلة ، ولينتهي المؤتمر بحضوره الخجول ومداخلاته البسيطة والمكررة بالإعلان عن دخول ثلاثة أسماء جديدة إلى إدارة النادي وهم : المدرب السابق جميل جرو ومشرف كرة السلة أديب أتاسي إضافة إلى باسم عرابي.