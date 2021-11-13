نتائج جيدة للبلياردو والسنوكر في البطولة العربية

رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر ميشيل خوري كشف ل”البعث” أن مستوى البطولة كان عاليا جدا بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة عربيا والمصنفين على مستوى العالم، مبينا أن لاعبي منتخبنا الوطني استطاعوا اعتلاء منصات التتويج عن جدارة، سيما وأن هذه هي المشاركة الأولى للعبة بعد التوقف قرابة السنتين بسبب وباء كورونا.

وأضاف خوري: المشاركة كانت كبيرة جدا، وقد استفدنا من فترة توقف البطولات الخارجية بسبب كورونا وعمدنا لإعادة تأهيل اللاعبين، واستطعنا قطف ثمار جهدنا بالوصول لهذه النتائج التي اعتبرها جيدة جدا، حيث لم يكتف لاعبو منتخبنا بالتتويج بالميداليات بل حقق لاعب منتخبنا الشاب يزن الحداد جائزة أعلى بريك في كافة المسابقات حيث حقق بريك ١١٩ نقطة ليكون أول لاعب تحت ٢١ سنة يحقق هذا الانجاز في مسابقات الرجال على المستوى العربي بالإضافة إلى الفوز بفضية وثلاث برونزيات.

الجدير بالذكر أن يزن الحداد نال الميدالية الفضية لفئة الشباب بالسنوكر، كما نال حسن جريخ الميدالية البرونزية بالبلياردو (٩) كرات للرجال، ونال وسام دكاك برونزيتي الناشئين بالبلياردو ٨ و ٩ كرات.

عماد درويش