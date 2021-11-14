التصفيات الأوروبية.. مواجهات الفرصة الأخيرة للكبار لحسم بطاقات التأهل

تفتتح اليوم مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المونديالية للقارة الأوروبية، وتتجه الأنظار إلى ثلاث مباريات حساسة، أي خطأ فيها سيعني خسارة بطاقة التأهل، وأولى هذه المباريات تلك التي تجمع المنتخب الاسباني بنظيره السويدي على ملعب لا كارتوخا في مدينة اشبيلية الاسبانية، يتصدر الاسباني المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة حصدها من 5 انتصارات وخسارة وتعادل، ويأتي خلفه منافسه السويدي بفارق نقطة والذي فاز هو الآخر بـ 5 مباريات وخسر مرتين، وتعد هذه المباراة حاسمة في تحديد المتأهل عن المجموعة، فإذا نجح الاسبان في الفوز أو التعادل سيتأهل فريقهم بشكل مباشر، وتذهب السويد إلى الملحق، وفي حال الهزيمة ستصعد السويد إلى النهائيات وتذهب اسبانيا إلى الملحق.

وفي المباراة الثانية، تتصدر البرتغال المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منافستها المباشرة صربيا، حيث يملك كل منهما 17 نقطة، ويكفي رفاق رونالدو التعادل أو الفوز لضمان التأهل بعد تسجيلهم 5 انتصارات وتعادلين، فيما يحتاج منافسهم للفوز حصراً، أما آخر المباريات الحساسة فهي التي تجمع المنتخبين الهولندي والنرويجي لحساب المجموعة السابعة، فقد خلطت هولندا الأوراق بعد تعادلها مع منتخب الجبل الأسود بهدفين لمثلهما منعشة بذلك آمال المنتخب التركي الذي صعد لوصافة المجموعة بعد فوزه على جبل طارق بستة أهداف نظيفة، ويعادل بذلك المنتخب النرويجي بالنقاط، ويتفوق عليه بالأهداف (18 نقطة)، وبذلك يتحتم على المنتخب الهولندي الفوز لضمان عدم الوقوع في متاهة الحسابات في حال التعادل، أما النرويج فيجب أن تفوز وتنتظر خسارة أو تعادل تركيا مع الجبل الأسود.

وللتذكير يتأهل عن القارة العجوز 13 منتخباً إلى نهائيات كأس العالم وهم أبطال المجموعات العشر، إضافة لثلاثة منتخبات تتأهل بعد لعب ملحق فاصل بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية والمنتخبات الوصيفة في المجموعات العشر، حيث تقسم المنتخبات الـ 12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، وتتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي ثم نهائي في آذار المقبل.

تأهل إلى الآن أربعة منتخبات، كان المنتخب الألماني أولها بعد تصدره لمجموعته العاشرة بعد 8 مباريات خاضها، وقبل جولتين من نهاية التصفيات، وثانيها المنتخب الدنماركي بعدما نجح في تحقيق الفوز في كل مبارياته الـ 9 التي خاضها ليتصدر المجموعة السادسة بـ 27 نقطة قبل الجولة الأخيرة، منتخب الديوك الفرنسية كان ثالث المتأهلين بعدما سحق كازاخستان بـ 8 أهداف دون رد في الجولة قبل الأخيرة، وتصدر المجموعة الرابعة بـ 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن فنلندا صاحب المركز الثاني، أما آخر المتأهلين فهو المنتخب البلجيكي بعد الفوز على أستونيا، وتصدر المجموعة الخامسة بـ 19 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ويلز في المركز الثاني.

مباريات اليوم: كرواتيا- روسيا، مالطا- سلوفاكيا، سلوفينيا- قبرص، 4 مساء، أرمينيا- ألمانيا، ليشتنشتاين- رومانيا، مقدونيا الشمالية- آيسلندا، 7 مساء، البرتغال- صربيا، لوكسمبورغ- جمهورية ايرلندا، اليونان- كوسوفو، اسبانيا- السويد، 9.45 مساء.

مباريات الغد: ايرلندا الشمالية- ايطاليا، سويسرا- بلغاريا، النمسا- مولدوفا، اسكتلندا- الدنمارك، ألبانيا- أندورا، بولندا- المجر، سان مارينو- انكلترا، 9.45 مساء.

مباريات الثلاثاء: البوسنة والهرسك- أوكرانيا، فنلندا- فرنسا، جمهورية التشيك- استونيا، ويلز- بلجيكا، جبل طارق- لاتفيا، مونتينيغرو- تركيا، هولندا- النرويج، 9.45 مساء.

أرقام وإحصائيات

– سجلت هولندا 6 انتصارات على منافستها النرويج في آخر 10 مواجهات جمعتهما معاً، وخسرت مرة واحدة، وكان التعادل في 3 مناسبات.

– التقت السويد واسبانيا 9 مرات سابقاً في كل المسابقات الرسمية، فازت اسبانيا 5 مرات، وخسرت مرتين، وكان التعادل في مرتين.

– أكبر فوز سجلته اسبانيا على السويد كان في مباراة ودية عام 1998 بنتيجة 4-0، فيما سجلت السويد أكبر فوز لها على اسبانيا في كأس العالم عام 1950 وكانت 3-1.

– في آخر خمس مباريات لعبها المنتخب البرتغالي تعادل مرة واحدة أمام جمهورية ايرلندا، وفاز في المباريات المتبقية، الأمر نفسه ينطبق على منافسه الصربي الذي تعادل مع ايرلندا أيضاً وفاز في باقي مبارياته.

– خسر المنتخب الايطالي مرة واحدة في آخر خمس مباريات لعبها، وتعادل مرتين، وفاز مثلهما، أما منافسه الايرلندي الشمالي فقد خسر مرتين، وتعادل مرة، وفاز في مباراتين.