الصحة تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

تسلمت وزارة الصحة اليوم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني “سينوفارم” ضد فيروس كورونا وهي الدفعة الثالثة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أكد في تصريح للصحفيين أهمية هذه الدفعة من اللقاح خلال الوقت الحالي لتكثيف وتوسيع نطاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا موضحاً أن اللقاح الصيني آمن وفعال وتم استخدامه في سورية ويعطى على جرعتين بفاصل 3 أسابيع.

وعن توزيع جرعات اللقاح بين المحافظات أوضح الدكتور الغباش أنه يتم بحسب التعداد السكاني في المناطق وبشكل متواز مبيناً أن الوزارة بصدد إطلاق حملة تلقيح أخرى يكون التوجه فيها للمراكز الصحية بشكل مباشر دون التسجيل عبر المنصة الالكترونية بهدف زيادة عدد متلقي اللقاح الذين تجاوز عددهم حالياً الـ 600 ألف شخص.

وأكد الدكتور الغباش أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة مثبتة لشخص حاصل على اللقاح نتيجة إصابته بكورونا حتى الآن داخل سورية إلا أن ذلك لا ينفي حدوث بعض المضاعفات كباقي الأدوية واللقاحات مشيراً إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن تلقي اللقاح هو السبيل الوحيد للخلاص من هذا الوباء معرباً عن شكره للحكومة والشعب الصيني الذين لم يدخروا أي جهد في تقديم المساعدات الطبية وجرعات اللقاح منذ بداية الجائحة.

بدوره بين سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فنغ بياو أن العدد الإجمالي للجرعات المقدمة إلى سورية بلغ 800 ألف جرعة حتى الآن إضافة إلى ما قدمته وزارة الخارجية الصينية إلى وزارة الصحة السورية من أجهزة ومساعدات طبية لافتاً إلى أن بلاده سترسل مليون جرعة لقاح قريباً إلى سورية.

في الأثناء، على الرغم من التراجع في عدد الإصابات المسجلة رسمياً بفيروس كورونا إلا أن نسبة الإشغال في أقسام العزل والعنايات المشددة في المشافي بمعظم المحافظات مازالت مرتفعة وفقاً لمدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا.

وكشف الدكتور حسابا في تصريح أن نسبة إشغال العنايات المشددة في محافظة دمشق وريفها وطرطوس والسويداء مازالت مئة بالمئة مبيناً أن عدد المرضى في أقسام العزل والعناية المشددة بلغ 2300 بمختلف المحافظات حالياً ولم تحول أي حالة إلى خارج المحافظات منذ أكثر من أسبوعين.

وأكد الدكتور حسابا الضغط الكبير على المشافي حيث بلغ عدد المرضى في الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس 140 إصابة ما شكل عبئاً على المشفى الذي تم دعمة مؤخراً بـ 50 أسطوانة أوكسجين بينما بلغ عدد المرضى في مشفى الشهيد زيد الشريطي بالسويداء 118 مقابل 70 سريراً مخصصة لمرضى العزل.

من جهة أخرى بين الدكتور حسابا أن نسبة الإشغال في مركز الكورنيش الجنوبي باللاذقية المخصص لاستقبال مرضى كورونا الذين يحتاجون لدعم أكسجة 25 سريراً فقط من مجمل طاقته الاستيعابية البالغة 100 سرير.

وشدد الدكتور حسابا على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا كونه السبيل الوحيد لتخفيف شدة الإصابة وتخفيف نسب القبول في المشافي إضافة إلى تطبيق الإجراءات الصحية كارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد المكاني.