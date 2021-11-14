حسن النابلسي

ثمة معطيات يمكن إدراجها بجدارة في خانة “الاستثناء” دفعت بقوة إلى مشاركة سورية في معرض إكسبو دبي 2020.. معطيات تفرض نفسها بقوة على المشهد العالمي قلما تتوافر لدى أية دولة على وجه المعمورة.. قوتها تنبع من تجذرها في أحقاب التاريخ وأسفاره.. لما لا وسورية من علمت العالم الزراعة قبل آلاف السنين.. وصدرت الأبجدية لدول استطاعت من خلال هذه الأبجدية خطَّ مسارات تنميتها.. وقد أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى ذلك بوضوح بقوله: إن المشاركة السورية في معرض إكسبو دبي 2020 أخذت أكثر من منحى، منها التاريخي الحضاري الذي يؤكد على هوية سورية المميزة كبلد من أهم البلدان على مستوى العالم من حيث عدد الحضارات الهامة التي مرت عليها وأثر هذه الحضارات وكيف انتقلت إلى دول العالم.

إذا ما علمنا أن أكثر من 40 حضارة مرت على سورية وكانت الأقدم وأغنت العالم وأثْرَت الإنسانية، عندها ندرك أن هذا البلد متجدد دائماً، وما يعصف به من أزمات لا يعدو أن يكون تحديات يستطيع بحكم إرثه التنموي والثقافي تجاوزها وربما تحويلها إلى فرص استثمارية ذات آفاق واسعة.

لعلنا نجد في اليوم الوطني لسورية في إكسبو دبي 2020 فرصة لدعوة المستثمرين سواء العرب والأجانب، أو المغتربين السوريين، للاستثمار في سورية ذات التنوع الجغرافي المصحوب بتنوع إمكانياته الطبيعية والبشرية، بالتوازي مع ما تم –ويتم- الاشتغال معه على البنية التشريعية، ونعتقد أن اجتماع إحاطة الأعمال المخصص لعرض الفرص الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية تحت شعار “سورية بوابة العبور للعالم” على هامش احتفالية اليوم الوطني لسورية في اكسبو دبي 2020، كان محطة على غاية من الأهمية لجهة التواصل مع المهتمين بالشأن الاستثماري.

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