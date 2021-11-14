تنافس مثير في ثالث مراحل دورة السلام لفروسية قفز الحواجز

وفي اليوم الثاني توج بالمركز الأول للمباراة رقم ( 9 )بارتفاع حواجز وصل إلى ( 70 سم ) الفارس حازم المصري وفي المركز الثاني الفارس قاسم الحسين وفي المركز الثالث الفارس الجواد النقري وفي المركز الرابع الفارس أحمد قاطرجي وفي المركز الخامس الفارس جياد الزايد ، وشهدت المباراة رقم ( 8 ) التي كانت بارتفاع حواجز وصل إلى ( 100 سم ) تتويج الفارس أسامة السبيعي بالمركز الأول وتلاه المركز الثاني الفارسة شروق المصري وفي المركز الثالث الفارس أحمد المصري وفي المركز الرابع الفارس أغيد تسابحجي وفي المركز الخامس الفارس أحمد المصري ، وفي المباراة رقم ( 7 ) التي وصلت لارتفاع حواجزها إلى ( 90 سم ) حصل على المركز الأول الفارس الجواد النقري وفي المركز الثاني الفارس أحمد قاطرجي وفي المركز الثالث الفارس أحمد قاطرجي وفي المركز الرابع الفارس حازم المصري وفي المركز الخامس الفارس الفريد النقري .

وفي المباراة رقم ( 6 ) مباراة الجائزة الكبرى بارتفاع حواجز وصل إلى ( 145 سم ) حصل على المركز الأول الفارس عمرو حمشو وفي المركز الثاني الفارس أحمد حمشو وفي المركز الثالث الفارسة شام الأسد وفي المركز الرابع الفارس محمد جوبراني وفي المركز الخامس الفارس همام الخولي .