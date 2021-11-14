تنافس مثير في ثالث مراحل دورة السلام لفروسية قفز الحواجز
برعاية السيدة الفارسة منال الأسد الرئيس الفخري للاتحاد العربي السوري للفروسية اختتمت منافسات المرحلة الثالثة لمنافسات دورة السلام لفروسية قفز الحواجز التي نظمها اتحاد الفروسية بالتعاون مع اللجنة المنظمة للدورات الدولية ونادي الشهيد باسل الأسد للفروسية بالديماس، حيث استمرت المرحلة الثالثة لمدة ثلاثة أيام بمشاركة الفئات الستة المعتمدة .
ففي اليوم الثالث الذي كان مخصصاً للمباريات النهائية للفئات الصغيرة التي جرت بنظام شوط أصلي و جولة تمايز يتأهل للتمايز الفرسان الذين يجتازون مسلك الشوط الأصلي بلا أخطاء و ضمن الزمن ،ففي المباراة رقم ( 12 ) و هي المباراة النهائية لفئة ( AMATURES ) بارتفاع حواجز وصل إلى ( 110 سم ) توج بالمركز الأول الفارس أسامة السبيعي تلاه في المركز الثاني الفارس محمد عجان وفي المركز الثالث الفارس أغيد تسابحجي وفي المركز الرابع الفارس غالي الزيبق وفي المركز الخامس الفارس هاني بدران.
وفي المباراة رقم ( 11 ) و هي المباراة النهائية لفئة ( MINI TOUR ) بارتفاع حواجز وصل إلى ( 100 سم ) حصل على المركز الأول الفارس أحمد قاطرجي وفي المركز الثاني الفارس حازم المصري والمركز الثالث الفارس أحمد قاطرجي والمركز الرابع الفارس أحمد عجان والمركز الخامس الفارس مروان الزبيبي ، أما في المباراة رقم ( 10 ) و هي المباراة النهائية لفئة الرابعة ( CHILDREN ) بارتفاع حواجز وصل إلى ( 80 سم ) توج بالمركز الأول الفارس الفريد النقري تلاه في المركز الثاني الفارس عمر الغفير وفي المركز الثالث الفارسة جواد الأحمد وفي المركز الرابع الفارس أحمد قاطرجي وفي المركز الخامس الفارس أحمد قاطرجي .
وفي اليوم الثاني توج بالمركز الأول للمباراة رقم ( 9 )بارتفاع حواجز وصل إلى ( 70 سم ) الفارس حازم المصري وفي المركز الثاني الفارس قاسم الحسين وفي المركز الثالث الفارس الجواد النقري وفي المركز الرابع الفارس أحمد قاطرجي وفي المركز الخامس الفارس جياد الزايد ، وشهدت المباراة رقم ( 8 ) التي كانت بارتفاع حواجز وصل إلى ( 100 سم ) تتويج الفارس أسامة السبيعي بالمركز الأول وتلاه المركز الثاني الفارسة شروق المصري وفي المركز الثالث الفارس أحمد المصري وفي المركز الرابع الفارس أغيد تسابحجي وفي المركز الخامس الفارس أحمد المصري ، وفي المباراة رقم ( 7 ) التي وصلت لارتفاع حواجزها إلى ( 90 سم ) حصل على المركز الأول الفارس الجواد النقري وفي المركز الثاني الفارس أحمد قاطرجي وفي المركز الثالث الفارس أحمد قاطرجي وفي المركز الرابع الفارس حازم المصري وفي المركز الخامس الفارس الفريد النقري .
وفي المباراة رقم ( 6 ) مباراة الجائزة الكبرى بارتفاع حواجز وصل إلى ( 145 سم ) حصل على المركز الأول الفارس عمرو حمشو وفي المركز الثاني الفارس أحمد حمشو وفي المركز الثالث الفارسة شام الأسد وفي المركز الرابع الفارس محمد جوبراني وفي المركز الخامس الفارس همام الخولي .
المباراة رقم (5) لفئة ( MEDIUM TOUR ) بارتفاع حواجز وصل إلى ( 135 سم ) بنظام شوط أصلي و جولة تمايز يتأهل للتمايز الفارس الذي ينهي الشوط الأصلي بدون أخطاء و ضمن الزمن توج فيها بالمركز الأول الفارس غالي الزيبق وفي المركز الثاني الفارس ليث العلي وفي المركز الثالث الفارس غالي الزيبق وفي المركز الرابع الفارسة آية حمشو وفي المركز الخامس الفارسة جودي نظام ، أما في المباراة رقم ( 4 ) في البطولة و هي لفئة ( SMALL TOUR )بارتفاع حواجز وصل إلى ( 125 سم ) بنظام شوط أصلي و جولة تمايز يتأهل للتمايز الفارس الذي ينهي الشوط الأصلي بدون أخطاء و ضمن الزمن ، توجت بالمركز الأول الفارسة آية حمشو وفي المركز الثاني الفارسة آية حمشو وفي المركز الثالث الفارس غالي الزيبق وفي المركز الرابع الفارس طلال سليمان وفي المركز الخامس الفارس محمد جوبراني .
اليوم الأول كان فيه ثلاثة مباريات و هي بنظام شوط من مرحلتين يجتازهم الفرسان و تحسب النتائج حسب أخطاء المرحلتين و زمن المرحلة الثانية،ففي المباراة رقم ( 3 ) و كانت لفئة ( BIG TOUR )بارتفاع حواجز وصل إلى ( 135 سم ) حصل الفارس أحمد حمشو على المركز الأول تلاه في المركز الثاني الفارس محمد جوبراني وفي المركز الثالث الفارس عمرو حمشو وفي المركز الرابع الفارس ليث العلي وفي المركز الخامس الفارسة شام الأسد.
وفي المباراة رقم ( 2 ) و كانت لفئة ( MEDIUM TOUR ) بارتفاع حواجز وصل إلى ( 120 سم ) توج بالمركز الأول الفارس ليث العلي وفي المركز الثاني الفارس غالي الزيبق وفي المركز الثالث الفارس جواد نظام وفي المركز الرابع الفارس محمد جوبراني وفي المركز الخامس الفارس المقدم محمود المصري ، وفي المباراة رقم ( 1 ) و كانت لفئة ( SMALL TOUR ) بارتفاع حواجز وصل إلى ( 110 سم ) ، حصل على المركز الأول الفارس غالي الزيبق وتلاه في المركز الثاني الفارس علي عيسى وفي المركز الثالث الفارس جواد نظام
وفي المركز الرابع الفارسة آية حمشو وفي المركز الخامس الفارس المقدم محمود المصري .
“البعث”