حرفيو حماة يطالبون بمهلة لاستكمال التراخيص

حماة – حسان المحمد

تركزت مطالب رؤساء الجمعيات في اجتماع اتحاد الحرفيين بحماة حول كيفية تحسين مستوى الخدمات في المنطقة الصناعية ومعالجة موضوع الصرف الصحي وصيانة الطرق والاسراع في تنفيذ المناطق الصناعية في مصياف والسقيلبية ومحردة وسلمية وإصدار اضبارة الاستملاك لها واعادة النظر بالضرائب الغير عادلة نتيجة التخمين لعمال الحرفيين وتخفيض تكاليف الترخيص لدى نقابة المهندسين.

وأكدو المجتمعون على تمديد المهلة الممنوحة للحرفيين الذين تم تخصيصهم بمقاسم في توسع المنطقة الصناعية حتى نهاية العام الحالي ليتسنى لهم الانتهاء من اجراءات الترخيص كون الغالبية من أصحاب المهن غير قادرين على استكمال بناء مقاسمهم في ظل الغلاء في أسعار المواد، إضافة إلى منح قروض ميسرة للحرفيين بدون فوائد تساعدهم في النهوض بمنشآتهم، خاصة وأن بعض الصناعات الحرفية بدأت تعود إلى منشآتها وترميم المتضرر منها استعداداً للعمل بها والمساهمة في إعادة الأعمار.

وطالبوا بضرورة إقامة سوق تراثي في حماة ليكون حاضنة للحرف التراثية بهدف الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار، وذلك في خان رستم باشا واقامة ورشات عمل حرفية لتدريب جيل الشباب.

من أجل تخريج جيل من الحرفيين المهرة فضلا عن إقامة مشاريع استثمارية يعود ريعها لاتحاد الحرفيين.

بدوره رئيس اتحاد حرفيي حماة مسعف الأصفر قال إن عدد الجمعيات الفاعلة في الاتحاد حوالى 21 جمعية مع لخظ الإقبال بأعداد المنتسبين للاتحاد ووصل عددهم حوالى 12 ألف وأن اتحاد الحرفيين وبالتعاون مع مجلس مدينة حماة خصص ما بين 700 و750 حرفي بمقاسم في توسع المنطقة الصناعية وشملت حرفيي الحداد والنجارة والألومنيوم والمواد الإسمنتية والعمل جار على توسعة وإدخال حرف أخرى في توسع المنطقة الصناعية.

وبين الأصفر أن الاتحاد يعمل على تأمين متطلبات الحرفيين من مادة المازوت الصناعي بعد تنظيم جداول باحتياجات الحرفيين وتأمين التيار الكهربائي في المنطقة الصناعية دون تقنين خلال أوقات العمل كما نأمل بعدالة وعدم التأخر بتوزيع مادة المازوت الصناعي.