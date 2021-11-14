مجلس الشعب ينعي الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس السابق

نعى مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس السابق عن عمر ناهز 63 عاماً.

وتوفيت الدكتورة عباس اليوم إثر نوبة قلبية في المشفى العسكري بمدينة دير الزور.

والدكتورة عباس من مواليد محافظة دير الزور عام 1958 وتحمل شهادة دكتوراه في الهندسة الزراعية من جامعة حلب وعملت مدرسة في جامعة الفرات وشغلت مناصب منها عضو في المكتب الإداري للاتحاد الوطني لطلبة سورية لفرع المنطقة الشرقية منذ عام 1978 حتى عام 1983 ومن ثم رئيسة للمكتب الإداري للاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع دير الزور الرقة منذ عام 1983 حتى عام 1988 وعضو قيادة فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي من عام 1988 حتى عام 1998.