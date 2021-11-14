منتخبنا الشاب في محطة تحضيرية أخيرة قبل استحقاق غرب آسيا

محمود جنيد

يبدأ منتخبنا الوطني للشباب مرحلة عمل جديدة وأخيرة تحضيراً لبطولة غرب آسيا المقامة في العراق بين العشرين من تشرين الثاني الجاري ولغاية الأول من كانون الأول المقبل، حيث بدأ أمس بمعسكر داخلي قبل البطولة في العاصمة دمشق، ويمتد حتى العشرين من تشرين الثاني الجاري.

واستدعى المدير الفني للمنتخب أنس مخلوف 25 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، على أن يتم اختيار القائمة النهائية المؤلفة من 23 لاعباً قبل السفر، واللاعبون هم: محمد يامن مطلق، مالك جنعير، قيس الحسن، حسن المحمود، محمد عثمان، قيس الصباغ، محمود الأسود، عمار عالمة، مهند فاضل، علي هولو، محمد السراقبي، حذيفة خلوف، عدي حسون، عبد الكريم زيدان، محمد العقاد، حسن دهان، علي الرينة، زكريا رمضان، محمود النايف، محمد حسوني، المقداد أحمد، محمود مهنا، خالد الحجة، محمد الأسعد، أحمد الحسين.

وكان شبابنا قد عادوا مؤخراً من معسكرين خارجيين، خاضوا في الأول لقاءين وديين مع المنتخب البحريني المضيف، تعادلوا سلبياً في الأول، وخسروا في الثاني، بينما فازوا على منتخب لبنان بهدف دون رد، وهو الفوز الودي الدولي الأول للمنتخب، وشاركه معسكر البحرين والمباراتين اللاعبون المغتربون: هوزان عثمان، زكار العيسى، الياس سفر، بينما التحق جان مصطفى بمباراة لبنان الوحيدة، كما زكريا رمضان وخالد الحجة، اللاعبين المعاقبين اللذين تم استبعادهما من قائمة بعثة البحرين لأسباب انضباطية قبل الصفح عنهما وإلحاقهما بمعسكر المنتخب في لبنان، وأوقعت قرعة بطولة غرب آسيا الثانية للشباب التي أقيمت مراسمها في مقر الاتحاد في العاصمة الأردنية عمان، وتشارك فيها تسعة منتخبات وزعت على مجموعتين، منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثانية التي تستضيف أربيل منافساتها بدءاً من الثالث والعشرين من تشرين الثاني الجاري إلى جانب منتخبات: الأردن، الإمارات، لبنان، بينما ضمت المجموعة الأولى التي تقام منافساتها في البصرة منتخبات: العراق المستضيف، البحرين، اليمن، فلسطين، الكويت.

وبحسب نظام البطولة، تقام مباريات المجموعتين بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية، وكان المنتخب العراقي قد توّج بلقب البطولة الأولى التي أقيمت منافساتها عام 2019، وجاء المنتخب الإماراتي ثانياً.