أثيوبيا والفترة العصيبة في تاريخها المعاصر

هيفاء علي

تعمل الدولة الأثيوبية على تعزيز خياراتها الاستراتيجية بروح السيادة في مواجهة المحاولات المستمرة للإضرار بأمنها القومي، وفي سياق التدخل في شؤونها الداخلية، وتشهد على ذلك تنبؤات المراقبين بشأن انفصال أديس أبابا الواضح بشكل متزايد عن المؤسسة الغربية.

في السياق، تحدثت مجلة “كونتينتال اوبزرفر” في آب الماضي عن تزايد ابتعاد أثيوبيا عن الغرب، بينما كانت تعتبر لسنوات عديدة شريكاً وثيقاً وحليفاً للمؤسسة الغربية، وعلى رأسها واشنطن بحكم موقعها وأهميتها الاستراتيجية في القارة السمراء، ونوّهت المجلة إلى الضغوط الخارجية المستمرة التي تستهدف القوى الأفريقية، بما في ذلك أثيوبيا، ما يؤكد التنبؤات بأن الدولة الأفريقية الوحيدة التي لم يتم استعمارها أبداً تتحرك الآن بشكل حتمي بعيداً عن المحور الغربي لتضع نفسها بوضوح داخل محور سيادة أفريقيا وتعدد الأقطاب.

وبعيداً عن الجوانب الجيوسياسية والأمنية البحتة فإن المثال الأثيوبي مثير جداً للاهتمام، بمعنى أنه يسلّط الضوء على أدوات التلاعب التي تمارسها مؤسسة الإعلام السياسي الغربي، وعلى هذا النحو فإن حالة رئيس أثيوبيا أبي أحمد أكبر دليل على ذلك، فهو الذي تم نقله من حالة أفضل رئيس نموذجي لدولة أفريقية إلى أسوأ رئيس، وذلك من قبل وسائل الإعلام الغربية ومشغليها التي شنّت حملة تشهير غير مسبوقة ضده لدرجة تجسّد الرغبة في جعله “منبوذاً” جديداً على المسرح الدولي من قبل الغرب السياسي.

مقابل ذلك، يحظى الرئيس الأثيوبي بدعم شعبي كبير، حيث احتشد عشرات الآلاف من المواطنين الأثيوبيين في عاصمة البلاد وفي المناطق الأثيوبية الأخرى، كما تمت الدعوة للتعبئة الشعبية لدعم القيادة الأثيوبية، وتوجيه رسالة للغرب بأنهم ليسوا على أرض محتلة، وأن الارتباط بالسيادة الوطنية قيمة توحّد الغالبية العظمى من الأثيوبيين، والمقاومة في الماضي للاستعمار الغربي الجديد تؤكد هذا الأمر.

تزداد أهمية هذا الأمر في وقت وصلت فيه الحرب الإعلامية ضد أثيوبيا إلى ذروتها من قبل وسائل الإعلام الغربية، والتي يمكن اعتبارها في الوقت نفسه حرباً نفسية حقيقية، ومن ناحية أخرى، تؤكد المصادر أن واشنطن تواجه صعوبة كبيرة في قبول الخيارات الاستراتيجية السيادية للدول الأفريقية ذات السيادة المؤيدة للأقطاب المتعددة التي تنتهجها أديس أبابا، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا، وما الإعلان صراحة عن تشكيل تحالف للمتمردين يريد إسقاط الحكومة الأثيوبية من العاصمة الأمريكية سوى مؤشر كبير على هذا الواقع.

صحيح أنه إذا كان الإعلان المذكور قد صدر في نيويورك أو ميامي أو لوس أنجلوس، فلن يتغير كثيراً لهذه الحقيقة، لكن خيار القيام بذلك من العاصمة السياسية ومركز جميع جماعات الضغط الأمريكية الرئيسية لا يمكنه أن يخدع أحداً، وحتى لو كانت أثيوبيا تمر بالفعل بفترة عصيبة في تاريخها المعاصر، فلا يوجد حالياً ما يشير إلى أن أولئك الذين يحنّون إلى الأحادية القطبية ومساعديهم يمكنهم تحقيق النتيجة المرجوة.

إن التحركات الوطنية الكبيرة في الداخل، والدعم الخارجي، سواء الأفريقي أو القوى العظمى غير الغربية، يعززان فكرة قدرة المقاومة التي تستحق هذا الاسم، وبالنسبة للقيادة الأثيوبية، إذا أظهر أبي أحمد الحاصل على جائزة نوبل للسلام 2019 مرات عديدة أنه داعم للسلام والتنمية المستدامة فإن الحقيقة أنه أظهر أيضاً قدرته على أن يكون حازماً للغاية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن سيادة واستقلال أمته، وهذا بالتأكيد سبب آخر للدعم الشعبي الجماهيري الذي يواصل التمتع به من مواطنيه، وإذا حققت هذه المقاومة أهدافها فستكون بلا شك هزيمة جيوسياسية مهمة أخرى للمؤسسة الغربية بأكملها ولأعوانها.