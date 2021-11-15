الخليل يهنئ الإمارات على نجاحها في تنظيم إكسبو دبي 2020

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل وخليفة شاهين المرر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وهنأ الوزير الخليل خلال اللقاء اليوم على هامش فعاليات اليوم الوطني لسورية في معرض إكسبو دبي 2020 دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاحها في تنظيم المعرض مشيراً إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وأهمية تطويرها في مختلف المجالات.

بدوره نوه الوزير الإماراتي بالحضور السوري الذي يعكس ما تزخر به سورية من إرث تاريخي وحضاري كما أعرب عن الأمل بتوطيد الأمن والاستقرار في سورية مجدداً استعداد دولة الإمارات لبذل الجهود في هذا الإطار.

حضر اللقاء الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين ونضال ماشفج معاون وزير السياحة والدكتور غسان عباس القائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي والقنصل السوري العام في دبي كنان زهر الدين والدكتورة منى السعيد من رئاسة الجمهورية.

وكان الوزير الخليل بحث أمس مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير خطط عمل جديدة لخلق مسارات للتكامل الاقتصادي وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة في البلدين.