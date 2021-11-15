بمساندة وحدة من الجيش.. أهالي قرية (تل أحمد) بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي

اعترض أهالي قرية تل أحمد في ريف القامشلي بمساندة وحدة من الجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع.

وأفادت مصادر محلية في القامشلي بأن أهالي قرية تل أحمد بمساندة وحدة من الجيش العربي السوري اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من مدرعات وجرافة ورشقوه بالحجارة ومنعوه من المرور عبر الطريق العام بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى.

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري للعديد من أرتال الاحتلال الأمريكي أثناء محاولتها التحرك بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة بعد رشقها بالحجارة وسط هتافات تؤكد رفضهم وجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.

في سياق متصل، داهمت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عدة منازل في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي بمساندة حوامات الاحتلال وخطفت عدداً من أهالي البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” حاصرت بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي بمساندة مروحيات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي وداهمت منازل المواطنين في حي اللطوة واختطفت 6 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وداهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أمس الأول قرية البصيرة بريف دير الزور الشرقي وسط إطلاق نار كثيف وخطفت 4 مدنيين واقتادتهم مكبلين إلى مقراتها في المنطقة.