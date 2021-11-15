حصيلة تاريخية لمنتخب بناء الأجسام في البطولة الآسيوية

دمشق – البعث

استطاع منتخبنا الوطني لبناء الأجسام أن يثبت حضوره بشكل متميز في بطولة آسيا الرابعة والخمسين التي اختتمت صباح اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن بلغت حصيلة لاعبي منتخبنا في مختلف الفئات عشرين ميدالية ملونة، بواقع ثلاث ذهبيات، وتسع فضيات، وثماني برونزيات، لتكون المشاركة الأنجح في البطولة القارية في تاريخ اللعبة من حيث عدد اللاعبين المشاركين أو المتوّجين.

رئيس اتحاد بناء الأجسام منار هيكل كشف لـ “البعث” أن البطولة كانت بمثابة اختبار حقيقي للاعبينا في مختلف الفئات، وفرصة لهم للمنافسة في أكبر بطولة قارية، موضحاً أن المستوى العام كان جيداً بوجود دول لها تواجد قوي مثل المنتخب العراقي الذي شارك بـ 85 لاعباً، واستطاع أن يتصدر جدول الميداليات متفوقاً على منتخبنا الذي حل في المركز الثاني.

وأشار هيكل إلى أن المحصلة العامة كانت جيدة رغم أن الطموح والرغبة كانا بحصيلة أكبر كون لاعبينا قدموا كل ما بوسعهم في العروض والمقارنات، خاصة أن بعضهم يشارك خارجياً للمرة الأولى، لافتاً إلى أن الكم الكبير من الميداليات سيحمّل كوادر اللعبة مسؤولية كبيرة في قادم المشاركات لتحقيق المزيد في ضوء النجاحات في بطولة العالم الأسبوع الماضي، وفي البطولة الآسيوية حالياً.

الجدير بالذكر أن الميداليات الذهبية الثلاث جاءت عبر: حيدرة سويدان في فئة الفيزيك بطول 179سم، وبشير فارس في فئة بودي بيلدينغ بوزن 70 كغ، ومحمود الشغري ماسترز بودي بيلدينغ بوزن 80 كغ، أما الميداليات الفضية التسع فحققها كل من: وائل السمكري في فئة بودي بيلدينغ بوزن 75 كغ، وعلاء النائب في فئة بودي بيلدينغ بوزن 85 كغ، وعثمان حجو في فئة كلاسيك فيزيك بطول 170سم، وعلي ديب فئة الشباب بودي بيلدينغ بناء أجسام بوزن 80 كغ، وآصف الصالح في فئة فيزيك فوق 182سم، وخالد المصري في فئة كلاسيك 171سم، وبدر المنقل في فئة ماسترز بودي بيلدينغ بوزن 80 كغ، وأمين الحارس في فئة ماسترز بودي بيلدينغ فوق 80 كغ، ومحمود الشغري في فئة كلاسيك فيزيك مفتوح، فيما توّج بالميداليات البرونزية الثماني فجاءت عبر: محمد قاسم أحمد في فئة فيزيك 173سم، ومحمد أصفري في فئة فيزيك 179سم، وكرم الصفدي في فئة فيزيك 182سم، ومحمد الرفاعي في فئة كلاسيك 180سم، وشادي الغاش في فئة كلاسيك فوق 180سم، وعثمان حجو في فئة ماسترز بودي بيلدينغ بوزن 80 كغ، وأمين الحارس بودي بيلدينغ بوزن 90 كغ، وعمار يوسف في فئة بودي بيلدينغ بوزن +100 كغ.