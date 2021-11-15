حطين يعلن جاهزيته لخامس جولات الدوري الممتاز

اللاذقية- خالد جطل

يواصل فريق حطين تحضيراته للمباراة التي ستجمعه مع الكرامة في حمص ضمن الجولة الخامسة من ذهاب الدوري الممتاز بكرة القدم الذي ستعود منافساته يوم الجمعة القادم، حطين الذي يشارك بفريق معظمه من اللاعبين الشباب من أبناء النادي، يطمح لتعويض نزيف النقاط الذي لازم الفريق نتيجة قلة خبرة لاعبيه.

مدرب الفريق الكابتن عبد الناصر مكيس بيّن لـ “البعث” أن فريقه جاهز لمباراة الكرامة كون المعنويات مرتفعة، وهناك إصرار على تقديم مباريات قوية تتناسب وإمكانيات اللاعبين، وأشار مكيس إلى أن حطين سيواجه فريقاً قوياً يمتلك مجموعة كبيرة من لاعبي الخبرة، إضافة للاعبي الشباب على عكس فريقه الذي تغلب فيه نسبة الشباب.

وأوضح مكيس أن توقف الدوري أثر سلباً على الروح المعنوية للاعبين وأصابهم بالملل، ومع هذا عمل الجهاز الفني على تعويض توقف الدوري بإجراء عدة مباريات ودية لم يتم النظر لنتائجها بقدر ما ستحققه من فوائد فنية وبدنية للاعبين، ولتأمين الانسجام بينهم، حيث بدأ التحضير بمباراة ودية مع الوثبة انتهت لمصلحة الوثبة، ثم بمباراة ثانية مع الاتحاد، واختتم التحضير بلقاء مع جبلة انتهى بالتعادل الإيجابي، وبالمجمل كانت فترة التحضير جيدة وتتناسب مع الإمكانيات المادية للنادي، ولابد من شكر لجنة تسيير الأمور بالنادي التي تسعى جاهدة لتذليل المصاعب المادية، حيث تم دفع رواتب اللاعبين، وهناك راتب سيتم تقديمه قبل مباراة الكرامة.

وكان حطين قد لعب أربع مباريات في الدوري افتتحها بالتعادل مع عفرين في حلب، ثم فاز على الطليعة قبل أن يخسر مع جاريه جبلة وتشرين، وبهذا يكون حصاده من الجولات الأربع 4 نقاط احتل بها المركز العاشر في الترتيب.