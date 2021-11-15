دورة علمية لـ”الصباغة” في غرفة صناعة دمشق

دمشق – البعث

بدأت في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السورية أعمال الدورة العلمية بعنوان “تقنيات العمليات الصباغية” والتي ستتناول في محاورها “صباغة البوليستر وصباغة الألياف السيللوزية بالأصبغة التفاعلية والسبيكتروفوتوميتر”.

المدرب الكيميائي بلال الرفاعي أوضح أن اليوم الأول من الدورة ركز على صباغة البوليستر يتبعه صباغ Reactive (الأصبغة التفاعلية للقطن) لأنهما الأكثر انتشاراً وتداولاً وطلباً للسوق المحلية مرفقة بموضوع تقييم عملية الصباغة على أجهزة سبيكتروفوتوميتر spectrophotometry ليكون العمل دقيق علمياً وذو مصداقية عالية نستطيع من خلالها الحكم على عملية الصباغة لتواكب المواصفات العالمية.

وبيّن الرفاعي أن المشاركين في هذه الدورة العلمية لديهم خبرة متراكمة حيث وجد المشاركون السعادة في تداول المادة العلمية من خلال تلقيهم للمعلومات بشكل علمي إضافةَ للنقاشات عالية المستوى نتيجة تنوع الخبرات لدى المشاركين.

وأشار الرفاعي إلى أن الدورة ستطرق لخفايا عملية الصباغة بالبوليستر والأصبغة التفاعلية للقطن حتى بمواضيع لا تطرح في النقاشات العامة والخاصة وعلى مستوى الأبحاث، لأن ما سيقدم في هذه الدورة هو نتيجة خبرة عملية أتت من عمل طويل خلف الآلات وسنسلط الضوء على المشاكل التي تصادف الشخص العامل في هذه الصناعة وسنبيّن أساسها العلمي أي إعادة كل مشكلة إلى أصلها العلمي.