معسكر قصير لكرة نادي الجهاد في دير الزور

القامشلي- عبد العظيم العبد الله

حدد اتحاد كرة القدم من خلال لجنة المسابقات موعداً جديداً لمباراة الجهاد وشرطة دير الزور ضمن إطار مباريات الدور الأول لكأس الجمهورية بكرة القدم، وذلك على ملاعب مدينة دير الزور، في افتتاح المباريات على ملاعب المحافظة بعد الانقطاع لأكثر من عشر سنوات.

رئيس نادي الجهاد الدكتور ريبر مسور أكد لـ “البعث” أن ناديه أصر منذ اللحظة الأولى على قبول الدعوة لافتتاح المباريات في المحافظة الغالية على قلوب النادي وجماهيره، مشيراً إلى أن نادي الجهاد دائماً ما كان يبحث عن المشاركة في المباريات التي تنمّي لغة المحبة.

مسور نوّه إلى تفاصيل الرحلة إلى مدينة دير الزور، موضحاً: المهمة الأولى هي إنجاز المباراة ضمن كأس الجمهورية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الرياضية والاجتماعية مع كافة المؤسسات الرياضية في دير الزور وأنديتها، وبناء على مقترح من مدرب فريقنا الأول سنعمل على تأمين معسكر قصير في المدينة بهدف إجراء مباراة ودية أو أكثر مع أنديتها استعداداً لإياب دوري الدرجة الأولى مع أندية محافظة الحسكة.

وأشار مسور إلى أن أهمية المباراة أمام شرطة الدير تكمن في الجانب المعنوي، والسعي من جانب نادي الجهاد لإنجاز المباراة بنجاح، وإسعاد جماهير مدينة دير الزور بعودة الأنشطة والمباريات الرسمية إلى ملاعبها الجميلة بحضور جماهيرها المميزة.