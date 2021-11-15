الإمارات تجدد دعمها لجهود ترسيخ الأمن والاستقرار في سورية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون اليوم تطورات الأوضاع في سورية.

وذكرت وكالة (وام) الإماراتية أن الشيخ بن زايد وبيدرسون بحثا خلال اللقاء في دبي سبل تعزيز الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة في سورية.

وجدد الشيخ بن زايد دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لكل الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في سورية وتلبية تطلعات شعبها في التنمية والازدهار