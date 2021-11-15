400 طن عسل سنوياً إنتاج مناحل طرطوس

طرطوس- لؤي تفاحة

تعتبر محافظة طرطوس من أكثر المناطق الملائمة لتربية النحل، حيث المناخ المعتدل، وكذلك تنوع الغطاء النباتي، وغنى المحافظة بتوفر مئات الأصناف المناسبة لتأمين الغذاء الذي يحتاجه النحل على مدار العام، وبمختلف الظروف الجوية، ومع ذلك فإن عدد المربين بحسب القوائم المسلّمة لمديرية زراعة طرطوس لا يتجاوز 2093 مربياً، حيث يوجد في المحافظة أكثر من 6044 خلية نحل من النوع الملكي، تنتج أكثر من 400 طن من العسل سنوياً، بالإضافة لبقية المنتجات من شمع وطرود وعكبر وغيرها، وبحسب المهندس حسن حمادي رئيس دائرة الوقاية في مديرية زراعة طرطوس فإن تربية النحل في المحافظة تحظى بعناية واهتمام رسمي، حيث تتبع شعبة النحل لدائرة الوقاية التي تقوم بتقديم كافة الخدمات الصحية، والعناية المطلوبة لإنجاح هذه التربية، وما تحتاجه من وسائل وإرشادات طبية ومخبرية، حيث يوجد مخبر خاص بالنحل يقدم كافة التحاليل، وما قد يتعرّض له النحل من أمراض، بشكل مجاني للمربين أيضاً، موضحاً أن عمليات التحري للأمراض تتم بصورة دائمة بهدف دراستها، وتأمين برامج المكافحة المناسبة لها، كما تقوم الدائرة ببيع الخلايا لمن يرغب من المواطنين بأسعار مناسبة.

ولفت حمادي إلى أن من ضمن خطط الدائرة المستمرة إقامة دورات تدريبية للفنيين العاملين في المناطق، علماً أن السلالة السورية هي الأكثر ملاءمة للتربية في مناطقنا، حيث تقوم الدائرة بالتنسيق مع دائرة الحراج بتشجيع ودعم وزراعة الأشجار الهامة التي يعتمد عليها النحل في التغذية، ومنها أشجار الكينا، والخرنوب، وبقية الأشجار المناسبة.