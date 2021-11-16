الواقع المادي الصعب في نادي النواعير يقلق جماهيره

حماة- منير الأحمد

أمام الواقع المادي الصعب الذي يعيشه نادي النواعير هذه الأيام، والذي بات يشكّل مصدر قلق لجماهيره ومحبيه وعشاقه الكثر، وجّه مجلس إدارة النادي الدعوة لعدد من أبنائه الذين سبق لهم العمل في مجالس الإدارة السابقة، حيث استعرض المجتمعون الوضع المالي في النادي الذي انعكس سلباً على لعبة كرة القدم، إلى جانب تبادل الأفكار حول الرؤية المستقبلية، وتأمين وسائل دعم مالي وفني وإداري لكرة القدم في النادي، وكانت وجهة النظر الرئيسية التي دار حولها الحوار هي تشكيل لجنة إشراف على كرة القدم في النادي تتمتع بكامل الصلاحيات على غرار اللجنة المشرفة على كرة السلة، لكن الحاضرين اتفقوا على أنه يصعب القياس على تجربة كرة السلة لأن معظم أعضاء لجنة الإشراف على كرة السلة هم من المغتربين وبعض التجار، وهو ما لا يتواجد في لجنة الإشراف المقترحة على كرة القدم في النادي.

رئيس النادي السابق القاضي عبد الحميد السيد أكد لـ “البعث” أن مجلس الإدارة الحالي يضم في عضويته تجاراً كباراً، وجميعهم من الناجحين في عملهم، مشيراً إلى أنه بمجرد قبولهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة فإن عليهم أن يسعوا جاهدين لتلبية حاجات النادي المالية، ولا داعي لعقد مثل هذا الاجتماع إلا إذا كانت غايته تشكيل لجنة إشراف فنية إدارية، أما أن تكون مهمة اللجنة هي جمع الأموال فإن ذلك ليس من مصلحة أعضاء الإدارة المعروفين بوضعهم المادي الجيد.

وبيّن السيد أن كرة القدم في نادي النواعير ليست في أسوأ أيامها، وإنما في وضع جيد في ظل النتائج الجيدة التي يحققها فريقا رجال وشباب النادي، وبوجود أسماء من لاعبي النادي في منتخبات الأولمبي والشباب والناشئين، معتبراً أن تكلفة فريق رجال النادي للموسم الحالي هي الأدنى بين أندية الدوري الممتاز كون النادي أعطى الفرصة في هذا الموسم للاعبين الشبان الذين قدموا المطلوب منهم حتى نهاية المرحلة الرابعة.