تسهيلات محفزة للمزارعين من شركة البصل بالسلمية

البعث- نزار جمول

بدأت شركة تجفيف البصل والخضار بالسلمية تقديم تسهيلات محفزة للمزارعين من أجل التعاقد مع الشركة للموسم المقبل وفق خطة مبرمجة.

مدير عام الشركة المهندس باسل الحموي بيّن أن خطة الشركة الحالية تتضمن توريد حوالي ٢٨٠ طناً من البصل بعد أن وفرت للمزارعين مستلزمات الإنتاج من البذار، وأمنت حوالي ٣٠ طناً من البصل بعد أن وزعت على المتعاقدين ٢٧ طناً من القزح، و٦٠٠ كغ من البادرون، علماً أن العقود التي أجرتها الشركة بلغت حتى الآن ١٨ عقداً، ومن المتوقع أن تزيد كون هذا التعاقد سيعود بالفائدة على المزارعين الذين تم تحفيزهم لزراعة المحصول الذي سيحقق لهم عائداً جيداً بهدف عدم تركهم فريسة في يد التجار.

الجدير بالذكر أنه يمكن للمزارعين الذين يرغبون بالتعاقد مع الشركة مراجعة مقرها في مدينة السلمية لتزويدهم بكل بنود التعاقد والتسهيلات التي ستقدم لهم، والتي تتمثّل في منحهم البذار، إضافة لتسهيل عمليات نقل محصول البصل من الحقول إلى الشركة في نهاية الموسم، مع تقديم الأكياس لتعبئته بالسعر الذي يرضيهم.

يشار إلى أن الشركة قامت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي ببيع منتجاتها التي بلغت أكثر من ٢١٠ أطنان، بقيمة تجاوزت ٧٤٧ مليون ليرة سورية شملت مواد: البصل المجفف، والبرغل بنوعيه الخشن والناعم، والفلافل، والزعتر، والقمح المقشور، وكميات من المواد التي تقوم الشركة بتعبئتها وتغليفها كالحبوب المتنوعة، وبعض التوابل ومجففات الخضار.