شركة “الصوف والسجاد” ترفد مؤسسات التدخل الإيجابي بمنتجاتها

دمشق- بشار محي الدين المحمد

بيّن مدير عام الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد رامي معمو في اتصال مع “البعث” أن الشركة تستمر بإنتاج الغزول الصوفية نوعية 15/3 في معمل الصوف بحماة كونها تدخل في صناعة السجاد، كما تستمر الشركة بإنتاج السجاد الصوفي نوعية سوبر تبريزي في المعامل التابعة لها في دمشق، وحلب، والسويداء، والذي يتمتع بالنوعية عالية الجودة، وقدرته العالية على منافسة مثيلاتها في الأسواق المحلية كونها مصنعة من الصوف بنسبة 100%، وتباع بالسعر الأقل رغم ذلك.

وتابع المدير العام: تقوم الشركة حالياً بمجموعة من الإجراءات للتحضير لموسم تسويق السجاد الحالي كصيانة صالات البيع التابعة، إضافة للترويج والدعاية للمنتجات، والتنسيق مع مؤسسات التدخل الإيجابي لرفدها بمادة السجاد، ومنذ بداية العام الحالي وحتى بداية الشهر العاشر أنتجت الشركة 132 طناً من الغزول الصوفية بقيمة 890,3 مليون ليرة، بيع منها 82 طناً بقيمة 552,8 مليون ليرة، كما أنتجت الشركة 34087 متراً مربعاً من السجاد بقيمة 1,193 مليار ليرة، بيع منها 26517 متراً مربعاً بقيمة 868,1 مليون ليرة.