عربة تتحول لمنزل باربي

حلمت مصففة الشعر إلسي ماسي، منذ طفولتها بالعيش في منزل شبيه للعبتها المفضلة “باربى”، ومرت السنوات وقامت هي وزوجها ستيفن ماسى، بتجديد عربة سفر قديمة كاردينال تعود لعام 1969، وتحويلها لمنزل صغير يشبه منزل اللعبة الشقراء.

وكانت عربة السفر القديمة هدية عيد ميلاد لإلسي ماسي من زوجها والتي عمل الزوجين على ترميمها وتجديدها حيث قالت إلسي: “قمنا بعمل إصلاح سريع للعربة وفوجئنا بمطالبة البعض لنا باستعارة أو استئجار العربة على الرغم من إننا لم ننتهي من ترميمها”.

استطاع الزوجان تجديد العربة وتحويلها لمنزل صغير يشبه منزل “باربى”، وتحولت جدران الحمام إلى جدران الإيبوكسي لتتناسب مع السيارة وقالت الزوجة :”قام زوجي بتغليف سيارتي بلون قزحي، وأردت أن يبدو الحمام مثل سيارتي، لذلك حاولت تكرار ذلك بأفضل ما يمكنني”.

وحرص الزوجان على تغطية الحمام بأرضية ملونة لتتوافق مع جدرانه، كما تحتوي العربة من الخارج على بار قابل للسحب ونوافذ ذات زجاج ملون، كما إن المقطورة من الخارج مطلية باللونين الوردي والأبيض، وزجاج النوافذ ملونة.

وتميزت الأدراج بسحب على هيئة زهرة وكل منها مليء بملصقات ذات طابع خاص، مثل ليزا فرانك أو أميرة ديزني أو باربي والسقف مغطى بألوان قوس قزح.

وفى البداية، كان الزوجان يخططان لتجديد العربة بأقل من 10000 دولار، وتحدث ستيفن عن تكلفة التجديد قائلاً: “كان سعر خشب الحمام فقط 1000 دولار لخشب الساج..لذا بحلول الوقت الذي صنعنا فيه خشب الساج، والإيبوكسي، والحمام، والبناء، وكل شيء، أنفقنا في الحمام مبلغ 5000 دولار”

ويعيش الزوجان في سان دييجو ويحبان استكشاف أماكن التخييم المحلية في مقطوراتهما ويستخدمان العربة القديمة وأخرى للسفر.