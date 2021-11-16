مخلوف و اولغايوريفنا يوقعان مذكرة لتقديم مساعدات إنسانية

دمشق _ بسام عمار:

وقع وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والسيدة لاكينا اولغايوريفنا نائب مدير شؤون رئاسة روسيا الاتحادية مذكرة تقديم المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الروسي الصديق إلى الشعب العربي السوري.

وقال المهندس مخلوف ان توقيع المذكرة ياتي في إطار العلاقات الأخوية والصداقة بين الشعبين والتي تعبر عن الدعم والمؤازرة منوها الى أن العلاقات بين البلدين قديمة وطريقة ووثيقة والتحالف استراتيجي وهي مبنية على المحبة والاحترام المتبادل والقيم منوها الى أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية و الثقافية والانسانية وان هذا التعاون يتطور وهذه العلاقات ضمن توجيهات قيادة البلدين مؤكدا أن الشعب العربي السوري سيذكر دائما مواقف الشعب الروسي وتضحيات جيشه ومحبة قيادته