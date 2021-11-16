مذكرة تعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين محافظتي حلب وياروسلافل الروسية

حلب – معن الغادري

بحث محافظ حلب حسين دياب مع وفد حكومة ومحافظة ياروسلافل في روسيا الاتحادية مذكرة اتفاقية التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والزراعي والثقافي والتنمية الحضرية والتربية والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والعلوم والتقانة، وذلك استناداً إلى الاتفاقيات القائمة بين الدولتين بما في ذلك البرنامج طويل الأمد لاتفاق الحكومتين حول التعاون التجاري والتقني الذي تم التوقيع عليه عام 2000 .

ونوه محافظ حلب بالتعاون المشترك والمواقف المشرفة للحكومة الروسية والشعب الروسي الصديق ، وبالبطولات التي سطرها الجيش العربي السوري والروسي ضد الإرهاب مؤكداً أهمية استمرار هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين .

من جانبه بين رئيس الوفد الروسي “ديمتري سابلين” عضو مجلس الدوما ان التعاون المشترك في كافة المجالات يأتي في سياق العلاقات التاريخية والمتجذرة لخدمة الشعبين الصديقين مبيناً أهمية إبرام اتفاقيات التعاون لإقامة المزيد من البرامج الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأشار مسؤول الإدارة المحلية في إقليم ياروسلافل ” ديمتري ستيبتنينكو” إلى أهمية استكمال الجهود المشتركة من خلال توقيع الاتفاقيات و تبادل الزيارات بين المعنيين بما يساهم في تعزيز التعاون في المجالات المختلفة .

وتتضمن مذكرة وضع البرامج والخطط التي تهدف الى تطبيق الاتفاق الى جانب تشكيل اللجان المشتركه وفرق العمل وتقديم الدعم لاصحاب النشاطات الاقتصاديه في المهرجانات والمعارض التي ينظمها الطرفان وتبادل الخبرات في مجالات المحددة .

حضر اللقاء عضو فرع حلب للحزب سالم شلحاوي وعضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة د. كميت عاصي الشيخ .

وعلى هامش الزيارة تم توزيع شحنة من المواد الإنسانية كهدية من حكومة “ياروسلافل” لعمال النظافة في المدينة .