(سورية في الحرب الإعلامية).. المقداد: هدف الغرب تغيير الواقع في الشرق الأوسط..لافرنتييف: ضرورة احترام السيادة السورية

بدأت اليوم أعمال جلسة حوارية بعنوان (سورية في الحرب الاعلامية.. كيف ننتصر في الحرب ونعزز السلام والاستقرار والتنمية) في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ومبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين

وأكد المقداد خلال الجلسة الحوارية أن الدول الغربية هدفت من الحرب ضد سورية تغيير الواقع السياسي والجغرافي للشرق الأوسط برمته وما جرى من تضليل إعلامي غربي دفع لأجله المليارات من الدولارات لقتل الشعب السوري وتدمير منجزاته.

من جانبه أوضح لافرنتييف أنه لابد من استمرار محاربة التنظيمات الإرهابية وخاصة الموجودة في إدلب و تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها تركيا التي تتحمل مسؤولية الهجمات الإرهابية هناك كما يجب أيضا محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق شرق سورية، مشدداً على ضرورة احترام السيادة السورية وعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق قال: إن قضية اللاجئين قضية إنسانية بامتياز وتم تحويلها إلى ورقة مساومة سياسية، مؤكداً أن سورية ستنتصر على الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها، وتعمل على تعزيز ثقافة الحوار وتعميمها للوصول إلى حل شامل للأزمة.

يتبع ..