طهران: ما يذكره تقرير الوكالة الذرية حول “نطنز” تم إخطارها به سابقاً

صرّح القائم بأعمال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غائبي، اليوم الأربعاء، أن تخصيب اليورانيوم في منشأتي “نطنز” و”فوردو” يتواصل بعلم الوكالة.

ودعا غائبي الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التعليقات التي وصفها بأنها “ذات دوافع سياسية”، مؤكداً استمرار تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل أي خلافات، عقب تقرير للوكالة أشار إلى “انتهاك إيران لقيود يفرضها الاتفاق النووي”.

كما أوضح غائبي أنّ تقرير الوكالة يذكر أن التخصيب في “نطنز” و”فوردو”، بما في ذلك تركيب أجهزة الطرد المركزي الجديدة و”التخصيب حتى 60% وأكثر من 3.67% التي حددها الاتفاق النووي، يتواصل”، مؤكداً أنه “تم إخطار الوكالة بذلك”.

وأضاف غائبي أنّه “بسبب وجود خلافات في وجهات النظر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ التعاون بين إيران والوكالة لحل هذه الخلافات مستمر”.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز کمالوندي، اليوم الأربعاء، إنّ “رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو غروسي، يصل إلى إيران يوم الـ 22 من تشرين الثاني، ويلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزير الخارجية الإيراني في طهران يوم الـ23 من تشرين الثاني”.

يٌشار إلى أنّ من المنتظر أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً لمجلس محافظيها، وذلك قبل استئناف المحادثات النووية.